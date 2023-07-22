Parodie - CHANSON D’ADIEU à PAP NDIAYE… sur un air d’Hughes Aufray

La musique adoucit les mœurs, mais pas cette fois 😁. Détournement de la chanson « adieu Monsieur le professeur »



Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2023/07/parodie-chanson-dadieu-pap-ndiaye-sur.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne





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