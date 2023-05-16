ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ (ΕΝ.Α) - Προγραμματικές θέσεις

Εθνικά θέματα 1. Κοινή ανακήρυξη ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου

2. Άμεση αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο

3. Σταδιακή επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων σε όλη την Ελληνική θαλάσσια επικράτεια

4. Ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών

5. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων και αξιοποίηση των ανά την υφήλιο Ελλήνων Ομογενών

Οικονομική ανεξαρτησία

1. Διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων-διεκδικήσεων από τη Γερμανία (371 δις ευρώ)

2. Έλεγχος νομιμότητας του δημόσιου χρέους

3. Εκμετάλλευση ορυκτού και υποθαλάσσιου πλούτου και όχι συνεκμετάλλευση με τη γείτονα χώρα Τουρκία

4. Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα παραγωγής, ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Δημοσιονομική πολιτική

1. Κατάργηση ΦΠΑ από τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και την ύδρευση

2. Κατάργηση ΦΠΑ στους αγρότες

3. Μείωση ΦΠΑ σε όλα τα είδη στο 6%

4. Ατομικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος τα 12.000 ευρώ

5. Κατάργηση όλων των φορολογικών μνημονιακών νόμων

6. Επαναφορά όλων των μισθών και των συντάξεων στα επίπεδα προ των μνημονίων

Εθνικό Κοινωνικό Κράτος – Κράτος δικαιοσύνης

1. Τασσόμαστε κάθετα κατά της παγκοσμιοποίησης με τον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό έλεγχο που αυτή συνεπάγεται

2. Τασσόμαστε κάθετα κατά της ψηφιακής, ηλεκτρονικής αριθμοποίησης και παρακολούθησης των πολιτών και την παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων

3. Κατάργηση του νόμου που κατοχυρώνει την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων

4. Αναστολή των πλειστηριασμών ακίνητης περιουσίας και απογραφή για κάθε δάνειο με διαγραφή του πλεονασματικού εικονικού χρέους

5. Επιδότηση πρώτης κατοικίας με εφάπαξ άτοκο δάνειο 30000 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα επιστρέφεται στην περίπτωση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

6. Μείωση φορολογίας τριτέκνων-πολυτέκνων. Επιδόματα γέννησης σε τρίτεκνους (3000 ευρώ) και πολύτεκνους (5000 ευρώ). Μηνιαίο επίδομα σε πολυτέκνους. Σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες

7. Ελληνική υπηκοότητα αλλά όχι ιθαγένεια μόνο σε νόμιμους μετανάστες. Επιστροφή στη χώρα προέλευσης όλων των παράνομων μεταναστών

8. Για την Παιδεία: Έμφαση στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση του λαού μας με σεβασμό στις ατομικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε πολίτη

9. Για την Υγεία: Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών

10. Για τη Δικαιοσύνη: Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου. Εκλογή της ηγεσίας του Δικαστικού σώματος από σώμα Δικαστών/Πανεπιστημιακών.

11. Για τις επίσημα αναγνωρισμένες μειονότητες (πχ ΡΟΜΑ): Υποχρεωτική μόρφωση και εκπαίδευση και διασύνδεση με την εργασία

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