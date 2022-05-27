© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ΡΩΣΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ALEXANDER DUGIN ΛΕΕΙ ΟΤΙ, Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ
Follow
0
Share
Report
6 views • May 27, 2022
Όσοι προσπαθούν να κατανοήσουν τους στόχους της ρωσικής εισβολής στην πρώην σοβιετική σφαίρα και τις πρόσφατες συμμαχίες της με ένα φάσμα κομμάτων και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος θα πρέπει να εξετάσουν την ιδεολογία και τις διδασκαλίες του Ρώσου πολιτικού φιλοσόφου Dr. Aleksander Dugin. Απλά αφιερώστε λίγο χρόνο και εξοικειωθείτε με τον άνθρωπο που ονομάστηκε "ο Ρασπούτιν του Πούτιν".
Σε αυτό το βίντεο σε συνέντευξη του σε αραβόφωνο κανάλι λέει:
«Η Ρωσία είναι γραφτό να νικήσει. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Αυτή είναι μία υπαρξιακή απειλή για μας, συνεπώς η νίκη είναι μονόδρομος για μας. Μετά τη νίκη μας ο πλανήτης δεν θα είναι ο ίδιος όπως σήμερα.»
«Συνεπώς αυτή είναι μία σύγκρουση όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης με τις παγκόσμιες φιλελεύθερες ελίτ που προσπαθούν να καταλάβουν τον πλανήτη.»
«Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ηγεμονικό ολοκληρωτικό φιλελεύθερο σύστημα και όχι κατά των ΗΠΑ ως χώρα, ή την Ευρώπη, ή την Ουκρανία ως χώρα. Χωρίς τη Ρωσία, δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Αν θέλετε να ζήσετε σε αυτή τη Γη, πρέπει να αποδεχτείτε τη Ρωσία ως μία ανεξάρτητη κυρίαρχη υπερδύναμη.»
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://bit.ly/37af8Ha
Σε αυτό το βίντεο σε συνέντευξη του σε αραβόφωνο κανάλι λέει:
«Η Ρωσία είναι γραφτό να νικήσει. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Αυτή είναι μία υπαρξιακή απειλή για μας, συνεπώς η νίκη είναι μονόδρομος για μας. Μετά τη νίκη μας ο πλανήτης δεν θα είναι ο ίδιος όπως σήμερα.»
«Συνεπώς αυτή είναι μία σύγκρουση όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης με τις παγκόσμιες φιλελεύθερες ελίτ που προσπαθούν να καταλάβουν τον πλανήτη.»
«Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ηγεμονικό ολοκληρωτικό φιλελεύθερο σύστημα και όχι κατά των ΗΠΑ ως χώρα, ή την Ευρώπη, ή την Ουκρανία ως χώρα. Χωρίς τη Ρωσία, δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Αν θέλετε να ζήσετε σε αυτή τη Γη, πρέπει να αποδεχτείτε τη Ρωσία ως μία ανεξάρτητη κυρίαρχη υπερδύναμη.»
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://bit.ly/37af8Ha
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.