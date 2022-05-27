Ο ΡΩΣΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ALEXANDER DUGIN ΛΕΕΙ ΟΤΙ, Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

NIOLAND 61 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

6 views • May 27, 2022





Σε αυτό το βίντεο σε συνέντευξη του σε αραβόφωνο κανάλι λέει:

«Η Ρωσία είναι γραφτό να νικήσει. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Αυτή είναι μία υπαρξιακή απειλή για μας, συνεπώς η νίκη είναι μονόδρομος για μας. Μετά τη νίκη μας ο πλανήτης δεν θα είναι ο ίδιος όπως σήμερα.»



«Συνεπώς αυτή είναι μία σύγκρουση όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης με τις παγκόσμιες φιλελεύθερες ελίτ που προσπαθούν να καταλάβουν τον πλανήτη.»



«Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ηγεμονικό ολοκληρωτικό φιλελεύθερο σύστημα και όχι κατά των ΗΠΑ ως χώρα, ή την Ευρώπη, ή την Ουκρανία ως χώρα. Χωρίς τη Ρωσία, δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Αν θέλετε να ζήσετε σε αυτή τη Γη, πρέπει να αποδεχτείτε τη Ρωσία ως μία ανεξάρτητη κυρίαρχη υπερδύναμη.»



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: Όσοι προσπαθούν να κατανοήσουν τους στόχους της ρωσικής εισβολής στην πρώην σοβιετική σφαίρα και τις πρόσφατες συμμαχίες της με ένα φάσμα κομμάτων και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος θα πρέπει να εξετάσουν την ιδεολογία και τις διδασκαλίες του Ρώσου πολιτικού φιλοσόφου Dr. Aleksander Dugin. Απλά αφιερώστε λίγο χρόνο και εξοικειωθείτε με τον άνθρωπο που ονομάστηκε "ο Ρασπούτιν του Πούτιν".Σε αυτό το βίντεο σε συνέντευξη του σε αραβόφωνο κανάλι λέει:«Η Ρωσία είναι γραφτό να νικήσει. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Αυτή είναι μία υπαρξιακή απειλή για μας, συνεπώς η νίκη είναι μονόδρομος για μας. Μετά τη νίκη μας ο πλανήτης δεν θα είναι ο ίδιος όπως σήμερα.»«Συνεπώς αυτή είναι μία σύγκρουση όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης με τις παγκόσμιες φιλελεύθερες ελίτ που προσπαθούν να καταλάβουν τον πλανήτη.»«Αγωνιζόμαστε ενάντια στο ηγεμονικό ολοκληρωτικό φιλελεύθερο σύστημα και όχι κατά των ΗΠΑ ως χώρα, ή την Ευρώπη, ή την Ουκρανία ως χώρα. Χωρίς τη Ρωσία, δεν υπάρχει ανθρωπότητα. Αν θέλετε να ζήσετε σε αυτή τη Γη, πρέπει να αποδεχτείτε τη Ρωσία ως μία ανεξάρτητη κυρίαρχη υπερδύναμη.»Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://bit.ly/37af8Ha Keywords russiaputinukrainealexanderdugin

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