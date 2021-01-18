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Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Явление Матери». Песня из Альбома «Монос Астерион (Монастырь)»
VictoriaRA
VictoriaRA
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22 views • January 18, 2021

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Песня «Явление Матери». Слова, Музыка, Изполнение — Виктории ПреобРАженской. Песня из четвёртого Авторского Альбома Мистических Песен: «МОНОС АСТЕРИОН (Монастырь)» (2002 г.). https://youtu.be/ZbHeoipMbEM «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — Основано Мною и Получило Своё Воплощение в 2005 году в России (г. Москва).

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — это Многомерная Сириусианская КультУра Матери Мира, Всеобъемлющее Учение об Абсолюте и МиРАздании, Макро- и Микрокосме, Универсальное МиРАвоззрение для Преображённого ЧелоВечества, Абсолютное ВсеВедание, СакРАльное Знание о Софии (СОТИс) Премудрости Света, Духовная «Наука о Свете и Его Трансформации» Марии ДЭВИ ХРИСТОС, «СофиоЛогия Матери Мира», Путь в Вечность и Безсмертие.

«Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© Включает в Себя следующие направления: Спонтанный Космический Танец, Духовная Живопись и Графика, Спонтанная Космическая Музыка, СакРАльная Поэзия, Мистическая Песня, Мистериальное сценическое Действо: «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской». Азъ ВозРАДАла древнейшее Мистериальное Искусство — «Театр Мистерий». В основе «Театра Мистерий Виктории ПреобРАженской» Заложен Культ Великой Матери Исиды, у Которой — Десять Тысяч Имён. Это — Многомерный Театр Духа Великой Женственности, КвинтЭссенция КультУры Золотого Века Матери МиРАздания. (Виктория ПреобРАженская).

Четвёртый Авторский Альбом Мистических Песен Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС «МОНОС АСТЕРИОН* (Монастырь)» https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/chetvyortyj-avtorskij-albom-misticheskih-pesen-monos-asterion-monastyr

САЙТЫ:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2018/03/28/mariya-devi-hristos.-yavlenie-materi.-pesnya-iz-alboma-monos-asterion-monastyr/


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