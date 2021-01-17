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Тайна Явления Матери Мира. Часть 5
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61 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 5 https://youtu.be/NROBT_i9tY4
МЫ ЧТИМ ЯВЛЕННУЮ МАТЕРЬ МИРА!
«Спросят: «Почему этот век называется Веком Матери Мира?» Истинно, так должен он именоваться. Женщина принесёт великую помощь, не только внося просвещение, но и утверждая равновесие. Среди смятения магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, чтобы соединить распадающиеся части»
(Е.И. Рерих. «Надземное»).
«Матерь Мира, или Матерь нашей планеты, истинно есть та Высокая Индивидуальность, духовные энергии которой участвовали при насыщении нашей планеты, при зарождении на ней жизни, начиная от жизни растительного царства. Точно так же Матерь Вселенной, или проявленного Космоса, можно представить Себя как одно из лиц Святой Троицы.
Именно, нет такой религии, кроме позднейшего церковного христианства, в которой Женское Начало не было бы включено в число Приматов Бытия. Так, и у гностиков Дух Святой рассматривался как Женское Начало. В древнейших учениях проявленная Троица Отца-Матери и Сына рассматривается как эманация от высшей, вечно сокрытой Причины, и последняя, в свою очередь, от Безпричинной Причины».
(Письма Е.И. Рерих).
Иисус сказал: «Когда же земля в конце через много веков родит Матерь Божию, тогда Я приду через Неё, как победитель без врагов.
Тогда Я буду рождён в сердцах людей всех и сведу Царство Божие на Землю на веки веков».
(«Евангелие от Магдалины»).
Из учения Лао-Дзы: «И когда ты узнаешь, что у мира есть Матерь, тогда устремишься к тому, чтобы во всем следовать Её воле».
«Цибелла! Цибелла! Великая Мать, услышь меня! Первозданный Свет, эфирное пламя, вечно вспыхивающее в безпредельном пространстве, в котором таятся отголоски и образы всех вещей.
Великая Мать всех миров и Богов, Хранящая все Первообразы в Недрах своих»
(из «Перигийских мистерий»).
«Познал я всё, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, Художница всего. Она есть Дух Разумный, Святый
Она - Одна, но может всё, и, пребывая в Самой Себе, всё обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с Премудростью. Она прекраснее Солнца и превосходнее сонма звёзд; в сравнении со Светом Она выше; ибо Свет сменяется ночью, а Премудрости не превозмогает злоба».
(Книга Премудрости Соломона, 10).
«Но я говорю: Прежде, чем придёт великий День Господа, Святой Дух откроет все таинства. Таинства души, жизни, смерти, безсмертия, единство человека с каждым другим человеком и с его БОГОМ.
Тогда мир придёт к Истине и станет Истиной.
Святой Дух заполонит землю и воздух Святым Дыханием и откроет человеку путь к совершенству и вечной жизни».
(Леви Х. Доулинг. «Евангелие Иисуса Христа Эпохи Водолея»).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/28/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-5/
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МЫ ЧТИМ ЯВЛЕННУЮ МАТЕРЬ МИРА!
«Спросят: «Почему этот век называется Веком Матери Мира?» Истинно, так должен он именоваться. Женщина принесёт великую помощь, не только внося просвещение, но и утверждая равновесие. Среди смятения магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, чтобы соединить распадающиеся части»
(Е.И. Рерих. «Надземное»).
«Матерь Мира, или Матерь нашей планеты, истинно есть та Высокая Индивидуальность, духовные энергии которой участвовали при насыщении нашей планеты, при зарождении на ней жизни, начиная от жизни растительного царства. Точно так же Матерь Вселенной, или проявленного Космоса, можно представить Себя как одно из лиц Святой Троицы.
Именно, нет такой религии, кроме позднейшего церковного христианства, в которой Женское Начало не было бы включено в число Приматов Бытия. Так, и у гностиков Дух Святой рассматривался как Женское Начало. В древнейших учениях проявленная Троица Отца-Матери и Сына рассматривается как эманация от высшей, вечно сокрытой Причины, и последняя, в свою очередь, от Безпричинной Причины».
(Письма Е.И. Рерих).
Иисус сказал: «Когда же земля в конце через много веков родит Матерь Божию, тогда Я приду через Неё, как победитель без врагов.
Тогда Я буду рождён в сердцах людей всех и сведу Царство Божие на Землю на веки веков».
(«Евангелие от Магдалины»).
Из учения Лао-Дзы: «И когда ты узнаешь, что у мира есть Матерь, тогда устремишься к тому, чтобы во всем следовать Её воле».
«Цибелла! Цибелла! Великая Мать, услышь меня! Первозданный Свет, эфирное пламя, вечно вспыхивающее в безпредельном пространстве, в котором таятся отголоски и образы всех вещей.
Великая Мать всех миров и Богов, Хранящая все Первообразы в Недрах своих»
(из «Перигийских мистерий»).
«Познал я всё, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, Художница всего. Она есть Дух Разумный, Святый
Она - Одна, но может всё, и, пребывая в Самой Себе, всё обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с Премудростью. Она прекраснее Солнца и превосходнее сонма звёзд; в сравнении со Светом Она выше; ибо Свет сменяется ночью, а Премудрости не превозмогает злоба».
(Книга Премудрости Соломона, 10).
«Но я говорю: Прежде, чем придёт великий День Господа, Святой Дух откроет все таинства. Таинства души, жизни, смерти, безсмертия, единство человека с каждым другим человеком и с его БОГОМ.
Тогда мир придёт к Истине и станет Истиной.
Святой Дух заполонит землю и воздух Святым Дыханием и откроет человеку путь к совершенству и вечной жизни».
(Леви Х. Доулинг. «Евангелие Иисуса Христа Эпохи Водолея»).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/28/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-5/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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