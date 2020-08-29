Forza Italia [Ricominciare Insieme]

In questo video Augustin Caceres aggiorna Forza Italia 2020 in questa terza settimana di agosto dove TIkTok 'e lo piu interessante (believe it or not).Sono questi i principali punti:- soveranita italiana e europea,- partito democratico americano contro partito republicano americano,- europa la piattaforma attuale per la guerra del partito republicano contro la aleanza del partito comunista cinese con il partito demotratico americano,- apoggio a Donald Trump,- INVESTIMENTO PERSONALE DI AUGUSTIN DEL RISULTATO DEI SUOI GIUDIZI CHE SONO NEL CIBERSPAZIO ALLA CAUSA MADE IN ITALY, ESTIMATIVO 2.000.000 EURO.FORZA ITALIAForza Italia Forza Italia (FI) è un partito politico italiano di centro-destra, attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009 e poi rifondato in un omonimo partito il 16 novembre 2013. Presidente e leader del partito è stato, sin dalla sua fondazione, Silvio Berlusconi.L'ideologia del partito varia dal liberismo all'economia sociale di mercato di ispirazione Cristiano-democratica. Il suo colore ufficiale è l'azzurro.A livello europeo aderisce al Partito Popolare Europeo, di cui costituisce il principale membro italiano.Forza Italia è stato il principale partito della coalizione di centrodestra Casa delle Libertà, che ha governato l'Italia dal 2001 al 2006. Dopo la vittoria elettorale del 2008 della lista del Popolo della Libertà, a cui Forza Italia aveva aderito, il partito si è sciolto ed è confluito nel neo-partito del PdL. Il 16 novembre 2013 il Consiglio nazionale del PdL decise all'unanimità "la sospensione delle attività del Popolo della Libertà", per riprendere l'attività di Forza Italia.STATUTO DEL PARTITOIl Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.CARTA DEI VALORI DEL PARTITOForza Italia non nasce da una precedente organizzazione politica o da un costituito sistema dottrinale. Nasce dall'appello di un uomo, Silvio Berlusconi, direttamente rivolto ad un corpo elettorale nel quale rischiava di aprirsi un enorme vuoto storico-politico di rappresentanza. Forza Italia si costituisce come risposta alla crisi dei partiti della Prima Repubblica; come reazione ad una possibile deriva illiberale del sistema politico; come offerta di rappresentanza all'area dei moderati nel quadro di una nuova democrazia dell'alternanza; come proposta di governo per realizzare una seconda modernizzazione italiana.Stiamo dunque costruendo un soggetto politico inedito per la storia d'Italia. Un soggetto che si propone l'unione di tre aree politico-culturali: quella del cattolicesim e popolare, quella dell'umanesimo laico, liberale e repubblicano, quella del liberal socialismo.Siamo piuttosto un nuovo partito di centro, popolare e liberal-socialista; alleato con la destra moderata e aperto alla cultura della sinistra.FORZA ITALIA PER SILVIO BERLUSCONIÈ un partito liberale ma non elitario, anzi un partito liberaldemocratico popolare;è un partito cattolico ma non confessionale;è un partito laico, ma non intollerante o laicista;è un partito nazionale ma non centralista.FORZA ITALIA ARGENTINAMovimento sempre esistente ma riorganizzandosi adesso tra l'appoggio di Augustin che 'e nato in Argentina, ha familia, amici e affari nel paese che oggi ha quasi 1 milioni di cittadini italiani e piu di 20 milioni di cittadini di origini italiani. Piu su:FORZA ITALIA CYBERSPAZIOMovimento nuovo di aggiornamento di Forza Italia 2020 dove si considera anche questo nuovo territorio virtuale che ogni giorno fa piu parte della realta di tutti i cittadini italiani da tutto il mondo: quello del cyberspace, cyberspazio o ciberspazio. Specialmente adesso in tempi di coronavirus dove siamo per tante ore al giorno connettati al computer e ai cellulari. Piu su:ADESIONIOltre a compilare l'adesione on line effettuando il versamento della quota con carta di credito, bonifico bancario o conto corrente postale su questo link:puoi anche scaricare il modulo in formato PDF e il bollettino postale compilandoli in ogni parte ed inviarli a:MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIAUFFICIO ADESIONIVIA IN LUCINA, 1700186 ROMABENVENUTI TUTTI E RINGRAZIAMO I COMMENTI. FORZA ITALIA!