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Morten Wilder's analyse af Frihedsbevægelsens Fællesråd 'Pressemeddelse' [01.09.2021]
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11 views • September 01, 2021
Morten Wilder's analyse i dag for ca 50 min siden på FB.
Hvis du vil vide hvad der foregår skal du læse den, her er starten:
"Analyse af FBF`S video omkring stævning mod Dan Bilbo og Connie Ringgard + En analyse af hele video. Fra punkt til punkt.
Malue:
Malue er som altid smart, denne gang med at præsentere Carl Henrik, som en der er mod økonomisk kriminalitet og har været med til at få dømt 2000, og så er sagen ligesom lagt, at, sådan en mand, kunne da ikke drømme om at fuske? ÅBENBART, fordi, det er ude på sort og vidt. MEN, da han godt kender til de ting, så ved han også hvad der kan gøres, så det er svært for dem der ikke har sat sig ind i det, at spotte.
Så for de der lyttede til den, og hører det med hans baggrund, så er det gjort for at skabe en "tillid"
Malue starter så med "det er falske beskyldninger", og det er vel og mærke, at selvom man kan se regnskab og hører med hendes egne ord, at det slet ikke hænger sammen. Men, det er falske anklager??
"Det er det, du skal have fokus på, når det er" regnskab over annoncekampagne der løb fra den 13-1 til den 20-1-2021 og video fra Malue ang 100.000+
Så tror Malue, at fordi de siger noget, at det sætter foden ned? da det ændrer jo ikke på, at de har fusket, igen, fokus er "Regnskab og video fra Malue" at det hænger ikke sammen og det får ikke her til at sætte foden ned, tværtimod da.
Så til Carl Henrik:"...
Læs resten her: https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226624856554330
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/588332362545354
https://www.facebook.com/morten.wilder
Kan også ses her:
Wilderdk - 1.61K subscribers
https://www.youtube.com/user/Wilderdk
https://youtu.be/-dgD60m35NY
Stoler DU på Frihedsbevægelsens Fællesråd?
Jeg har kendt Morten Wilder i jeg ved ikke hvor mange år i forbindelse med den syge sataniske systematiske ulovlige sagsbehandling på jobcentrene i Danmark som ALLE politikerne ved foregår hvor folk i årevis har dødet, begået selvmord og sat ild til sig selv. Noget jeg har dokumenteret i årevis...
Morten har aldrig (hvad jeg ved) skjult sig, stået frem med eget navn, altid været åben og ærlig, aldrig bedt om penge eller økonomisk 'støtte', har stillet tusindevis af kritiske spørgsmål incl LIVE på bl.a. FB hvor ALLE kunne stille ham spørgsmål totalt åbent...
Mere end man kan sige om disse 2 'personer' i FBF...
Morten skulle nu pludselig være landsforrædder og PET-agent...
--
Se også disse 3 videoer hvor Morten Wilder fortæller og dokumenterer med links under sine videoer hvad der rent faktisk foregår...
Morten Wilder: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd [23.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/ECRejthrEdYP/
Frihedsbevægelsens Fællesråd Hvordan staver man til inhabil + kassetænkning mm? [12.08.2021]
https://rumble.com/vl1n5x-frihedsbevgelsens-fllesrd-hvordan-staver-man-til-inhabil-kassetnkning-mm-12.html
Morten Wilder: 'Urent Trav' i Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) [23.08.2021]
https://rumble.com/vllrd1-morten-wilder-urent-trav-i-frihedsbevgelsens-fllesrd-fbf-23.08.2021.html
--
Note: Her kunne jeg ligge links ind til flere videoer hvor jeg 'fortæller' og udstiller FBF samt flere andre 'frihedskæmpere' og 'personer' for slet ikke at tale om mine 'bemærkninger' til hvad der bliver sagt... Nok bedst jeg holder min kæft... indtil videre... jeg har svært ved det... Satanisterne skal fandme udstilles som de syge personer de er... Og det er ikke noget jeg 'tænker'... der er noget jeg klart mener...
Kilder:
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/videos/?ref=page_internal
https://fb.watch/7Kf1Ka-OHw/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=6012193392185953&;ref=notif¬if_id=1630433568285345¬if_t=live_video
https://fbf.one/
https://fritaget.fbf.one/
Hvis du vil vide hvad der foregår skal du læse den, her er starten:
"Analyse af FBF`S video omkring stævning mod Dan Bilbo og Connie Ringgard + En analyse af hele video. Fra punkt til punkt.
Malue:
Malue er som altid smart, denne gang med at præsentere Carl Henrik, som en der er mod økonomisk kriminalitet og har været med til at få dømt 2000, og så er sagen ligesom lagt, at, sådan en mand, kunne da ikke drømme om at fuske? ÅBENBART, fordi, det er ude på sort og vidt. MEN, da han godt kender til de ting, så ved han også hvad der kan gøres, så det er svært for dem der ikke har sat sig ind i det, at spotte.
Så for de der lyttede til den, og hører det med hans baggrund, så er det gjort for at skabe en "tillid"
Malue starter så med "det er falske beskyldninger", og det er vel og mærke, at selvom man kan se regnskab og hører med hendes egne ord, at det slet ikke hænger sammen. Men, det er falske anklager??
"Det er det, du skal have fokus på, når det er" regnskab over annoncekampagne der løb fra den 13-1 til den 20-1-2021 og video fra Malue ang 100.000+
Så tror Malue, at fordi de siger noget, at det sætter foden ned? da det ændrer jo ikke på, at de har fusket, igen, fokus er "Regnskab og video fra Malue" at det hænger ikke sammen og det får ikke her til at sætte foden ned, tværtimod da.
Så til Carl Henrik:"...
Læs resten her: https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226624856554330
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/588332362545354
https://www.facebook.com/morten.wilder
Kan også ses her:
Wilderdk - 1.61K subscribers
https://www.youtube.com/user/Wilderdk
https://youtu.be/-dgD60m35NY
Stoler DU på Frihedsbevægelsens Fællesråd?
Jeg har kendt Morten Wilder i jeg ved ikke hvor mange år i forbindelse med den syge sataniske systematiske ulovlige sagsbehandling på jobcentrene i Danmark som ALLE politikerne ved foregår hvor folk i årevis har dødet, begået selvmord og sat ild til sig selv. Noget jeg har dokumenteret i årevis...
Morten har aldrig (hvad jeg ved) skjult sig, stået frem med eget navn, altid været åben og ærlig, aldrig bedt om penge eller økonomisk 'støtte', har stillet tusindevis af kritiske spørgsmål incl LIVE på bl.a. FB hvor ALLE kunne stille ham spørgsmål totalt åbent...
Mere end man kan sige om disse 2 'personer' i FBF...
Morten skulle nu pludselig være landsforrædder og PET-agent...
--
Se også disse 3 videoer hvor Morten Wilder fortæller og dokumenterer med links under sine videoer hvad der rent faktisk foregår...
Morten Wilder: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd [23.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/ECRejthrEdYP/
Frihedsbevægelsens Fællesråd Hvordan staver man til inhabil + kassetænkning mm? [12.08.2021]
https://rumble.com/vl1n5x-frihedsbevgelsens-fllesrd-hvordan-staver-man-til-inhabil-kassetnkning-mm-12.html
Morten Wilder: 'Urent Trav' i Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) [23.08.2021]
https://rumble.com/vllrd1-morten-wilder-urent-trav-i-frihedsbevgelsens-fllesrd-fbf-23.08.2021.html
--
Note: Her kunne jeg ligge links ind til flere videoer hvor jeg 'fortæller' og udstiller FBF samt flere andre 'frihedskæmpere' og 'personer' for slet ikke at tale om mine 'bemærkninger' til hvad der bliver sagt... Nok bedst jeg holder min kæft... indtil videre... jeg har svært ved det... Satanisterne skal fandme udstilles som de syge personer de er... Og det er ikke noget jeg 'tænker'... der er noget jeg klart mener...
Kilder:
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488
https://www.facebook.com/Frihedsbev%C3%A6gelsens-F%C3%A6llesr%C3%A5d-112034043976488/videos/?ref=page_internal
https://fb.watch/7Kf1Ka-OHw/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=6012193392185953&;ref=notif¬if_id=1630433568285345¬if_t=live_video
https://fbf.one/
https://fritaget.fbf.one/
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