Papaz Dionysius Tasits, keşiş Paisia ​​hakkında bir makale yazdı: "Ağlayan binlerce çocuğun çığlıklarını duydu!"

Yaşlı keşiş Paisiy yazdı.

Paskalya'dan birkaç gün sonra, 11 Nisan 1984'te gece yarısıydı. Tanrı bana korkunç bir manzara gösterdi.

İki kavanozun içine iki mum koyup mumları yaktım. Dünyada fiziksel ve zihinsel olarak acı çeken ve ölen insanlar için mumla=r yaktım.

Henüz hasat edilmemiş pürüzsüz bir buğday tarlasının görüntüsünü gördüm. Ölüler için dua etmek için bir buğday tarlasının çitine bir mum yaktım.

Solumda bin çocuğun çığlıklarıyla boğulmuş tepelik, dik ve sallanan bir alan gördüm. En zalim adamın kalbi bile bu çığlıklara dayanamaz.

Sonra ses, “Sakin ve düz bir buğday tarlası ölü bir dünyadır. Ve sürekli sarsılan ve çığlık atan yer, kürtajlardan ölenlerin ruhlarının yeridir. "



Bunu görmek çok acı vericiydi. Kürtaj, Tanrı'nın önünde büyük bir günahtır.