Alquimia Coprofágica

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El dinero es mierda. En esta presentación trataré de explicar cómo el dinero es
• una proyección de la fuerza vital e imaginación
• un simulacro de verdadera riqueza
• una forma de control mental
Los humanos somos capaces de mentir, robar, matar y violar con tal de tener un desperdicio espiritual. Es como si tuviéramos ambrosía ante nosotros, pero le prendemos fuego y la reemplazamos por las heces de las harpías.
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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨💻