Alquimia Coprofágica

El dinero es mierda. En esta presentación trataré de explicar cómo el dinero es

• una proyección de la fuerza vital e imaginación

• un simulacro de verdadera riqueza

• una forma de control mental

Los humanos somos capaces de mentir, robar, matar y violar con tal de tener un desperdicio espiritual. Es como si tuviéramos ambrosía ante nosotros, pero le prendemos fuego y la reemplazamos por las heces de las harpías.

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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻