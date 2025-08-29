Юрий Нестеренко - Персеиды

Ночь бесконечна, утро не скоро, Черные волны лижут песок, Звезды мерцают, и метеоры Падают с неба наискосок. Чертят следы на черном экране, Как их орбитой предрешено - Хоть обзагадывайся желаний, Да не исполнится ни одно. Что им за дело до суеверий, Чьих-то амбиций или труда - Этим сгорающим в атмосфере Мелким частицам пыли и льда? Все же их гибель тоже красива, Хоть бесполезна и не важна, Хоть ни единую перспективу Переменить не в силах она. Нет у природы цели и воли, В жизни и смерти смысла - ничуть, Льдинки и звезды гибнут без боли, В этом и правда, в этом и суть. Три миллиарда лет превращений, Ядер деленье, синтез белка - Лишь для того, чтоб правом мучений Обремениться наверняка. И устремлять тоскливые взоры В тщетной надежде, в страхе беды В черное небо, где метеоры Над океаном чертят следы. 13 авг. 2018

