Юрий Нестеренко - Персеиды

Ночь бесконечна, утро не скоро,
Черные волны лижут песок,
Звезды мерцают, и метеоры
Падают с неба наискосок.
Чертят следы на черном экране,
Как их орбитой предрешено -
Хоть обзагадывайся желаний,
Да не исполнится ни одно.
Что им за дело до суеверий,
Чьих-то амбиций или труда -
Этим сгорающим в атмосфере
Мелким частицам пыли и льда?
Все же их гибель тоже красива,
Хоть бесполезна и не важна,
Хоть ни единую перспективу
Переменить не в силах она.
Нет у природы цели и воли,
В жизни и смерти смысла - ничуть,
Льдинки и звезды гибнут без боли,
В этом и правда, в этом и суть.
Три миллиарда лет превращений,
Ядер деленье, синтез белка -
Лишь для того, чтоб правом мучений
Обремениться наверняка.
И устремлять тоскливые взоры
В тщетной надежде, в страхе беды
В черное небо, где метеоры
Над океаном чертят следы.
13 авг. 2018