Elektrocultuur NR 3 subtitled dutch

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Elektrocultuur is het slim gebruik maken van natuurlijke elektrische en magnetische groeikrachten, voor het verhogen van het rendement, land vruchtbaar maken, de oogsten vergroten, de kwaliteit v
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groten, en oplossingen tegen ziekten en plagen.