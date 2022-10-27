Elektrocultuur NR 3 subtitled dutch

Elektrocultuur is het slim gebruik maken van natuurlijke elektrische en magnetische groeikrachten, voor het verhogen van het rendement, land vruchtbaar maken, de oogsten vergroten, de kwaliteit v

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groten, en oplossingen tegen ziekten en plagen.