Kvällens galenskap 211009

1. I en intervju med statstelevisionen säger Region Västerbottens vaccinsamordnare att vaccineringarna är långt ifrån över och att det kan bli något som kommer fortsätta för evigt med årliga doser. Samtidigt ska man skicka ut brev till de som ännu inte vaccinerat sig.2. Vaxxineringen, det är en evighetsmaskin3. Användningen av det icke-specifika PCR-testet för att testa för coronaviruset, som ger många falska positiva resultat, visar en exponentiell utveckling. PCR-testandet har forcerats fram i den nödsituation som pandemin utgör. Det var dock aldrig på allvar avsett för denna typ av tester. Mullis har uttryckligen varnat för att detta test är avsett för forskning och inte för diagnostik.4. Socialdemokraten Åsa Hååkman Eriksson (vid tidpunkten: Felth), kommunstyrelsens ordförande i Filipstad, reagerade med vrede mot att föräldrar, med stöd av oppositionen, beslutade om en folkomröstning som syftade till att förhindra tvångsintegration i skolan. Hon kontrade med att lägga folkomröstningen på ett datum efter att skolreformen redan genomförts.5. Varje nyhetssändning ska SVT tillägna 15 minuter åt klimatkrisen. Detta enligt ett miljöpartistiskt förslag inför partikongressen som omkring 30 medlemmar beslutat sig för att stödja.6. Regeringspartierna röstade ner Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag om en ny folkräkning förra året, då frågan om att registrera vilka människor som bor i landet inte ansågs tillräckligt viktig. Nu inför regeringen en lag om obligatorisk registrering av katter istället.7. Varningarna från vårdanställda duggar tätt i sociala medier. Det handlar ofta om sjuksköterskor, men även läkare som uttrycker oro och ser samband mellan covidvaccinationer, insjuknanden och död. Exempel nedan är bara ett av många som inkommit till NewsVoice.8. Julia Caesar om Coronakrisen och masspsykosen. Den tyske stjärnadvokaten Reiner Fuellmich med stora framgångar i brottmål mot bland annat Deutsche Bank och Volkswagen bakom sig förbereder nu i The Corona Investigative Committee en grupptalan mot de ansvariga för brott mot mänskligheten i vad han kallar ”coronaskandalen”.