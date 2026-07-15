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FREQUENCY RIPPLES & CONSTANTLY HISSING EARS FURTHER EXPOSES GEO-ENGINEERING - GIPPSLAND AUSTRALIA
Alex Hammer
Alex Hammer
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145 views • 2 days ago

👉 Bureau of Meteorology - Australia

http://satview.bom.gov.au/


👉 ZOOM EARTH SATELLITE MAPS

https://zoom.earth/maps/satellite/#view=-20.56,149.31,5z


Brumby cull in the Victorian Alpine regions.


👉 THE TRUTH SHALL SET YOU FREE

https://www.brighteon.com/49a32af5-12f3-4494-a123-2403df610acb


👉  The Geo Fight

https://thegeofight.com/



👉 Weather as a Force Multiplier

https://ia601605.us.archive.org/35/items/WeatherAsAForceMultiplier/WeatherAsAForceMultiplier.pdf


👉 Forest Fire As A Military Weapon

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0509724.pdf


Please help us spread this evidence far and wide...


👉 Link to book 'Climate Fake'


Climate Fake


https://www.lulu.com/shop/david-yates/climate-fake/paperback/product-5pq85w.html?q=Climate+fake&page=1&pageSize=4&fbclid=IwAR11G22sDsnI6k0c3wUbJaq2yB8ozn6SvkRwVrTHoUiQz98csVwYHErMH7g


👉 Link to book 'Sacrosanct'


Sacrosanct


https://www.lulu.com/shop/david-yates/sacrosanct/paperback/product-5zv7p7.html?q=Sacrosanct+David+Yates&page=1&pageSize=4


👉'UNDER AN IONIZED SKY


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Real Fishing Life

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Mike Decker

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David Yates

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Dave Holly UK

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John Graf

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Sunfire Sky

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ABQ Skywatcher

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Luis Edward Diani

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Alaska Sky Watcher

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