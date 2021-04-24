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Ômega-3 Krill - Óleo de Krill Rico em Ômega-3 e Ácidos Graxos #krillOil
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3 views • April 24, 2021
Ômega-3 Krill - Óleo de Krill Rico em Ômega-3 e Ácidos Graxos #krillOil.
Site : http://oleodekrilldaantartica.scienceontheweb.net/krilloilantarctic
Embora os suplementos de óleo de peixe contenham quantidades saudáveis de ômega 3, pesquisas feitas com óleo de krill mostram que os efeitos dos ômega 3 nele contidos são 10 vezes mais consideráveis do que nos óleos de peixe comuns. Os candidatos do estudo que tomaram óleo de krill experimentaram uma redução notável de 34% nos níveis de colesterol ruim e um aumento impressionante de 43,5% nos níveis de colesterol bom, enquanto aqueles que receberam comprimidos de óleo de peixe comum experimentaram uma redução de apenas 4,6% nos níveis de colesterol ruim, e um aumento de apenas 4,2% nos níveis de colesterol bom. Os candidatos que tomaram os comprimidos de óleo de krill experimentaram ainda uma contagem reduzida de triglicerídeos.
Descobriu-se que os dois principais ômega 3, o EPA e o DHA, têm uma estrutura celular diferente no krill e nos peixes usados para a produção de suplementos comuns de óleo de peixe. Isso significa que o óleo de krill será adotado e absorvido pelo corpo de forma mais rápida e uniforme.
Além disso, embora o óleo de krill seja um produto natural, a maioria dos óleos de peixe tem outros nutrientes adicionados. Por outro lado, o óleo de krill contém antioxidantes poderosos, fosfolipídios que ocorrem naturalmente, bem como vitaminas A e E, que não estão presentes nos óleos de peixe.
A importância dos ácidos graxos ômega 3
Os ácidos graxos ômega 3 podem causar uma diferença marcante na saúde geral de uma pessoa, e os médicos de TI estão recomendando amplamente sua adição às dietas normais para jovens e idosos. O ômega 3 reduz ativamente os níveis de colesterol ruim no corpo, ao mesmo tempo que aumenta os níveis de colesterol bom. As implicações de longo prazo desse ativo por si só são incrivelmente benéficas, pois os níveis de colesterol ruim afetarão cada vez mais a saúde de uma pessoa à medida que envelhecem, afetando negativamente os níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial e o controle do excesso de peso, entre outras coisas. Além disso, foi comprovado cientificamente que a ingestão regular de ômega 3 alivia doenças como inflamações das articulações artríticas, promove a saúde cardiovascular, o equilíbrio do humor e até mesmo a perda de peso.
Os krill são minúsculos crustáceos da família dos camarões que vivem em áreas distantes e não poluídas do oceano e se alimentam de algas, que fornecem a eles níveis inigualáveis de antioxidantes naturalmente elevados. Outros óleos de peixe são extraídos de uma variedade de peixes comuns, como anchovas, sardinhas e arenques, que também contêm níveis bons, mas nada excepcionais, de ômega 3 e antioxidantes.
http://oleodekrilldaantartica.scienceontheweb.net/krilloilantarctic
#oleodekrill #krill #krillomega3 #omega3krill #beneficiosdoomega3
Site : http://oleodekrilldaantartica.scienceontheweb.net/krilloilantarctic
Embora os suplementos de óleo de peixe contenham quantidades saudáveis de ômega 3, pesquisas feitas com óleo de krill mostram que os efeitos dos ômega 3 nele contidos são 10 vezes mais consideráveis do que nos óleos de peixe comuns. Os candidatos do estudo que tomaram óleo de krill experimentaram uma redução notável de 34% nos níveis de colesterol ruim e um aumento impressionante de 43,5% nos níveis de colesterol bom, enquanto aqueles que receberam comprimidos de óleo de peixe comum experimentaram uma redução de apenas 4,6% nos níveis de colesterol ruim, e um aumento de apenas 4,2% nos níveis de colesterol bom. Os candidatos que tomaram os comprimidos de óleo de krill experimentaram ainda uma contagem reduzida de triglicerídeos.
Descobriu-se que os dois principais ômega 3, o EPA e o DHA, têm uma estrutura celular diferente no krill e nos peixes usados para a produção de suplementos comuns de óleo de peixe. Isso significa que o óleo de krill será adotado e absorvido pelo corpo de forma mais rápida e uniforme.
Além disso, embora o óleo de krill seja um produto natural, a maioria dos óleos de peixe tem outros nutrientes adicionados. Por outro lado, o óleo de krill contém antioxidantes poderosos, fosfolipídios que ocorrem naturalmente, bem como vitaminas A e E, que não estão presentes nos óleos de peixe.
A importância dos ácidos graxos ômega 3
Os ácidos graxos ômega 3 podem causar uma diferença marcante na saúde geral de uma pessoa, e os médicos de TI estão recomendando amplamente sua adição às dietas normais para jovens e idosos. O ômega 3 reduz ativamente os níveis de colesterol ruim no corpo, ao mesmo tempo que aumenta os níveis de colesterol bom. As implicações de longo prazo desse ativo por si só são incrivelmente benéficas, pois os níveis de colesterol ruim afetarão cada vez mais a saúde de uma pessoa à medida que envelhecem, afetando negativamente os níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial e o controle do excesso de peso, entre outras coisas. Além disso, foi comprovado cientificamente que a ingestão regular de ômega 3 alivia doenças como inflamações das articulações artríticas, promove a saúde cardiovascular, o equilíbrio do humor e até mesmo a perda de peso.
Os krill são minúsculos crustáceos da família dos camarões que vivem em áreas distantes e não poluídas do oceano e se alimentam de algas, que fornecem a eles níveis inigualáveis de antioxidantes naturalmente elevados. Outros óleos de peixe são extraídos de uma variedade de peixes comuns, como anchovas, sardinhas e arenques, que também contêm níveis bons, mas nada excepcionais, de ômega 3 e antioxidantes.
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