Работа в Европе после 2024: какие действуют правила трудоустройства | Layboard

https://Layboard.com — ведущий веб-сайт по трудоустройству, предлагающий возможности трудоустройства за границей. В отличие от других сайтов вакансий, ориентированных на конкретные страны, портал предлагает широкий спектр международных вакансий, позволяя людям найти работу за пределами границ.





Страны Евросоюза продлили защиту для украинцев до 2025 года, предоставляя им возможность легального трудоустройства. По состоянию на конец ноября 2023 года, 4,27 млн украинцев получили статус временной защиты, что позволяет им работать в ЕС без дополнительных разрешений. Эксперты из миграционной платформы Layboard.com проанализировали процедуры легализации труда в таких странах, как Германия, Литва, Чехия, Румыния, Польша и Нидерланды, которые являются популярными направлениями для сезонных работ и пребывания беженцев.









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- Больше 150 000 вакансий за границей

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- Удобный форум о работе за границей

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