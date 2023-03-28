A CONEXÃO INTERDIMENSIONAL

Com mais dados militares e relatos de denunciantes sendo divulgados periodicamente, está se tornando cada vez mais difícil descartar o fenômeno OVNI. Então... de onde eles vêm? Para muitos ufólogos que colocam a questão da origem, a resposta está fora dos limites de nossos sentidos. Profundamente dentro do espectro eletromagnético. Frequências que existem dentro de nossa realidade que os seres humanos ainda precisam mapear, medir ou manipular. A hipótese interdimensional é uma das principais explicações para o fenômeno OVNI... que seres muito mais avançados do que nossa raça humana aproveitaram a capacidade de interagir e atravessar frequências eletromagnéticas, trazendo-as para o nosso campo de visão. Deixe suas noções preconcebidas de realidade de lado e mergulhe nas experiências angustiantes de Paul Ascough e dos gêmeos Kinsella (Philip e Ronald),... momentos assustadores no tempo em que dois mundos colidem. Junte-se a esses importantes pesquisadores de OVNIs enquanto eles analisam e relatam em detalhes seus encontros com visitantes de dimensões desconhecidas.

