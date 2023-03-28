A CONEXÃO INTERDIMENSIONAL

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Com mais dados militares e relatos de denunciantes sendo divulgados periodicamente, está se tornando cada vez mais difícil descartar o fenômeno OVNI. Então... de onde eles vêm? Para muitos ufólogos que colocam a questão da origem, a resposta está fora dos limites de nossos sentidos. Profundamente dentro do espectro eletromagnético. Frequências que existem dentro de nossa realidade que os seres humanos ainda precisam mapear, medir ou manipular. A hipótese interdimensional é uma das principais explicações para o fenômeno OVNI... que seres muito mais avançados do que nossa raça humana aproveitaram a capacidade de interagir e atravessar frequências eletromagnéticas, trazendo-as para o nosso campo de visão. Deixe suas noções preconcebidas de realidade de lado e mergulhe nas experiências angustiantes de Paul Ascough e dos gêmeos Kinsella (Philip e Ronald),... momentos assustadores no tempo em que dois mundos colidem. Junte-se a esses importantes pesquisadores de OVNIs enquanto eles analisam e relatam em detalhes seus encontros com visitantes de dimensões desconhecidas.