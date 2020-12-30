[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 02 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.



Partie 2 : « Faites la connaissance d'Adam Weishaupt et d'Amschel Rothschild, fondateurs de l'ordre des Illuminati au 18e siècle, dans le sud de l'Allemagne. Laissez des documents anciens vous montrer la véritable idéologie de la Cabale, leur infiltration des loges maçonniques et leurs alliances secrètes. Leur goût pour la vengeance... qui a pris la forme de la Révolution française, des guerres napoléoniennes et de la Première Guerre mondiale (et de bien d'autres guerres, comme nous le verrons dans les prochains épisodes). Voici l'outil ultime de la cabale pour obtenir le pouvoir, l'argent et le contrôle : LA GUERRE. L'empire de la Cabale grandit et s'agrandit... »





Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal ; Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de mon blogue :



https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :

https://www.bitchute.com/video/qY03ibT5QO6A/

Site vidéos originales de la série

https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/







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