Leugens nieuws

DE VOLGEHOUDEN LEUGENVandaag lezen we in de kranten :" Alle coronacijfers stijgen opnieuw in ons land. Het aantal besmettingen zit al een tijd in stijgende lijn, sinds vrijdag stijgt ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens opnieuw"Dit is niet waar.Op 17.01.2021 lagen er in totaal 1.892 mensen in het ziekenhuis waarvan 340 op intensieve zorgen, wat een blijvende daling is.Er werden op 17.01 amper 77 personen opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen.Op 17.01 hebben 22 mensen het ziekenhuis verlaten.Op 16.01.2021 ( laatst geregistreerde datum ) zijn 27 personen overleden, waarvan 14 in de categorie 85+, 5 in de categorie 75-84, 5 in de categorie 65-74, 2 in de categorie 45-64 en 1 in de categorie 24. Het aantal overlijdens door of met corona ( waarvan 92% een onderliggende chronische ziekte had ) blijft dalen.Op 16.01.2021 ( laatst geregistreerde datum ) zijn er 31.246 tests uitgevoerd waarvan 1.824 positief ( 5,836%). Dit is 0,52% meer dan de dag voordien en wellicht dag gebonden ( geen tendens ). De vorige dagen werden tussen 5,002 en 5,226% positieve testen gemeten.Vandaag lezen we ook in de kranten :" De vrees dat de zeer besmettelijke Britse variant ook in ons land in opmars is, wordt dus stilaan werkelijkheid. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst. “Die variant is ingeburgerd in ons land. Dat is nog niet de majeure stam op dit moment, maar net zoals in Nederland, Ierland en Engeland wint die variant aan terrein en dan moeten we daar ook rekening mee houden”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws."Ook dit is niet correct. Wetenschappelijke studies ( zie eerdere posts ) en verklaringen van de WHO ( zie 2 verschillende eerdere posts ) stellen dat er geen enkel bewijs voorligt dat de Britse mutatie besmettelijker en/of gevaarlijker is.Het genoom van de Britse mutatie is nog niet geïsoleerd volgens de gouden standaard en de Koch postulaten dus ze kunnen onmogelijk het verschil meten tussen de verscheidene varianten.Bovendien zijn de reagentia die gebruikt worden voor de verwerking van PCR testen gefabriceerd op basis van het genoom van het oorspronkelijk Chinees virus, dat ... op vandaag ook nog steeds niet geïsoleerd is volgende gouden standaard.Het genoom van dit virus werd weliswaar op 13.01.2020 in kaart gebracht maar er bestaat consensus in de wetenschap dat wanneer een genoom niet geïsoleerd is volgende gouden standaard, het niets waard is.Behoudens BEWIJS van het tegendeel, is het tot nader order onmogelijk te bepalen wie positief test op de Britse variant dan wel op één van de vele andere varianten die gekend zijn.Bovendien wijst de praktijk uit dat de Britste variant niet meer ziektes en overlijdens veroorzaakt. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door of met corona blijft dalen.Veel geblaat voor weinig wol en enkel een voorwendsel om nog strengere maatregelen er door te duwen.