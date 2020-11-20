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ANNOUNCEMENT: FUNERAL OF RECALLED GAVIN NEWSOM, DECEMBER 3, 2020; 1:00 PM; AT STATE CAPITOL GROUNDS
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AFTER THE ELECTRONIC EXECUTION OF GAVIN NEWSOM, HE WILL NO LONGER BE RELEVANT; AND THOSE THAT TRY TO CARRY OUT HIS EDICTS WILL BE ARRESTED FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION - MAYORS, CITY COUNCILS, COUNTY BOARDS AND PUBLIC HEALTH OFFICIALS; AND ANY POLICE OFFICERS AND POLICE CHIEFS....................... YOU ARE WARNED. GAVIN NEWSOM NO LONGER EXISTS. TEST U.S. AND WATCH HOW FAST YOU ARE TAKEN DOWN AND ELIMINATED AS A THREAT TO OUR FAMILIES AND BUSINESSES.
ARREST GAVIN NEWSOM ON SIGHT PATRIOTS
DO NOT WEAR MASKS
DO KEEP YOUR BUSINESSES OPEN ANY HOURS YOU SEE FIT
HAVE AS MANY FAMILIES AND FRIENDS AS YOU WISH TO AT THANKSGIVING AND CHRISTMAS.
PATRIOTS IN EVERY STATE; IF YOUR GOVERNOR ISSUES EDICTS ABOUT MASKS, LOCKDOWNS, CURFEWS, THEN ARREST THEM; COURT MARTIAL THEM; AND HANG THEM. ONCE OF FEW OF THESE TYRANTS LIKE NEWSOM ARE HANGED FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THEY WILL UNDERSTAND THEY REPRESENT U.S. THEY DON'T RULE U.S.
THE LAST PERSON THAT TRIED TO RULE U.S. HAD HIS GOVERNMENT TROOPS KILLED IN 1775-1776. WE ARE IN CIVIL WAR - REVOLUTION NOW AND CCP GAVIN NEWSOM IS A PRIORITY ARREST TARGET.
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO ARREST YOU FOR NOT WEARING A MASK; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFF
IF THEY RESIST ARREST - USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST
CARRY A GUN AT ALL TIMES
GUARD YOUR HOMES AND BUSINESSES WITH YOUR WEAPONS
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO ARREST YOU FOR HAVING YOUR BUSINESS OPEN; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFF.
IF THEY RESIST ARREST; USE ANY NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST.
IF THE GOVERNMENT TRESPASSES ON YOUR PROPERTY ( HOME OR BUSINESS ) TELL THEM TO LEAVE. IF THEY DO NOT LEAVE - USE ANY AND ALL NECESSARY FORCE TO ARREST THEM INCLUDING LETHAL FORCE - CASTLE DOCTRINE.
DO NOT COMPLY WITH ANY CURFEW OR LOCKDOWN
IF GOVERNMENT TRIES TO ARREST YOU FOR GOING ABOUT YOUR CONSTITUTIONALLY PROTECTED ACTIVITIES; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF. IF THEY ELEVATE TO LETHAL FORCE - USE LETHAL FORCE TO EFFECT THEIR ARREST. TURN THE BODY OVER TO LOCAL SHERIFF.
GAVIN NEWSOM IS A CITIZENS ARREST ON SIGHT.
THIS IS THE ONLY RECALL THAT NEWSOM WILL UNDERSTAND.
WARPSPEED, IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO MANDATE VACCINES - CITIZENS ARREST THEM; TURN THEM, OR THEIR BODIES OVER TO THE LOCAL SHERIFF OF WHERE YOU ARRESTED THEM, OR WHERE THEY RESISTED ARREST.
THE VACCINE WILL MODIFY YOUR FAMILY's DNA; INJECT NANO-METAL-PARTICLES INTO THEM; AND GIVE THEM CANCER-CAUSING AGENTS LIKE MERCURY, LEAD, AND ALUMINUM. IT IS THE SAME THING AS TAKING YOUR FAMILY OUT AND SHOOTING THEM.
SO VIEW THE VACCINE AS A LETHAL THREAT AND IF ANYONE TRIES TO FORCE THE VACCINE - USE LETHAL FORCE TO PROTECT YOUR FAMILY. TURN THE BODIES OF WARPSPEED STORM TROOPERS OVER TO LOCAL SHERIFF.
DO NOT GO TO THE HOSPITAL OR DOCTORS FOR ANY REASON
DO NOT TAKE VACCINES FOR ANY REASON. Dr. ROBERT F. KENNEDY Jr AND HIS CHILDRENs DEFENSE ORGANIZATION HAVE DETERMINED THE FEDERAL GOVERNMENT LIED - IN 35 YEARS, THE FEDERAL GOVERNMENT NEVER TESTED ANY VACCINES AND COULD NOT PROVE ANY WERE SAFE.
NANO-METAL-PARTICLES HAVE BEEN FOUND IN 44 DIFFERENT VACCINES. THIS IS PREMEDITATED MURDER.
VACCINE COURT IS A VIOLATION OF THE UNITED STATES CONSTITUTION.
THE TIME HAS ARRIVED TO EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT AGENCIES THAT HAVE HARMED AMERICAN CITIZENS FROM CALIFORNIA AND OTHER STATES.
COVID-1 WAS CREATED IN THE U.S. ARMY, Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB AND THE TRAITORS OSAMA OBAMA AND BIDEN SOLD COVID-1 TO THE CHINA ( THE PENTAGON s PATSY ) IN 2015; THEN THE PENTAGON CONSTRUCTED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB IN 2016 ( CHINA HAD ZERO BIOWEAPONS LABS IN 2015 WHILE THE U.S. ARMY, NIH, NIAID AND PENTAGON HAD 212 )
THE PENTAGON CREATED COVID -1 THROUGH COVID-19. THE PENTAGON COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE ( UNNECESSARY ) 7th U.N. MILITARY GAMES IN............. YOU GUESSED IT WUHAN OF ALL THE PLACES IN THE WORLD. THE PENTAGON, NIH, FAUCI AND Dr. DANIELLE ANDERSON CONTAMINATED THE 120 COUNTRY s SOLDIERS THAT SENT SOLDIERS WHO THEN BECAME BIOWEAPON VECTORS THAT ATTACKED THE WORLDs CITIZENS ON OCTOBER 18, 2019.
TRUMP HAD NO REAL REASON TO WRITE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 WARSPEED ONE MONTH BEFORE THE ATTACK. ANOTHER SET-UP OF A PATSY.
COINCIDENTALLY, BILL GATES JUST HAPPENED TO BE HOLDING EVENT201 THE SAME DAY THE PENTAGON ATTACKED THE SOLDIERS IN WUHAN.
THE CIA WHO ARE SUPPOSED TO PREEMPT ATTACKS ARE INSTEAD CO-CONSPIRATORS.
THIS PENTAGON CREATED FLU HAS A MORTALITY RATE OF 1/1000 th OF 1 PERCENT CHANCE OF BEING LETHAL. THAT IS NO REASON TO TAKE A VACCINE LET ALONE ALTER ANYONE s DNA WITH MRNA - WHICH HAS NEVER BEEN DONE BEFORE..
PATRIOTS WILL CITIZENS ARREST GAVIN NEWSOM AND HANG HIM AT THE STATE CAPITOL AND CELEBRATE HIS DEATH WITH A GRAND THANKSGIVING DINNER.
EVERY TYRANT GOVERNOR SHOULD BE ARRESTED AND HANGED.
ARREST GAVIN NEWSOM ON SIGHT PATRIOTS
DO NOT WEAR MASKS
DO KEEP YOUR BUSINESSES OPEN ANY HOURS YOU SEE FIT
HAVE AS MANY FAMILIES AND FRIENDS AS YOU WISH TO AT THANKSGIVING AND CHRISTMAS.
PATRIOTS IN EVERY STATE; IF YOUR GOVERNOR ISSUES EDICTS ABOUT MASKS, LOCKDOWNS, CURFEWS, THEN ARREST THEM; COURT MARTIAL THEM; AND HANG THEM. ONCE OF FEW OF THESE TYRANTS LIKE NEWSOM ARE HANGED FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THEY WILL UNDERSTAND THEY REPRESENT U.S. THEY DON'T RULE U.S.
THE LAST PERSON THAT TRIED TO RULE U.S. HAD HIS GOVERNMENT TROOPS KILLED IN 1775-1776. WE ARE IN CIVIL WAR - REVOLUTION NOW AND CCP GAVIN NEWSOM IS A PRIORITY ARREST TARGET.
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO ARREST YOU FOR NOT WEARING A MASK; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFF
IF THEY RESIST ARREST - USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST
CARRY A GUN AT ALL TIMES
GUARD YOUR HOMES AND BUSINESSES WITH YOUR WEAPONS
IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO ARREST YOU FOR HAVING YOUR BUSINESS OPEN; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFF.
IF THEY RESIST ARREST; USE ANY NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST.
IF THE GOVERNMENT TRESPASSES ON YOUR PROPERTY ( HOME OR BUSINESS ) TELL THEM TO LEAVE. IF THEY DO NOT LEAVE - USE ANY AND ALL NECESSARY FORCE TO ARREST THEM INCLUDING LETHAL FORCE - CASTLE DOCTRINE.
DO NOT COMPLY WITH ANY CURFEW OR LOCKDOWN
IF GOVERNMENT TRIES TO ARREST YOU FOR GOING ABOUT YOUR CONSTITUTIONALLY PROTECTED ACTIVITIES; ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF. IF THEY ELEVATE TO LETHAL FORCE - USE LETHAL FORCE TO EFFECT THEIR ARREST. TURN THE BODY OVER TO LOCAL SHERIFF.
GAVIN NEWSOM IS A CITIZENS ARREST ON SIGHT.
THIS IS THE ONLY RECALL THAT NEWSOM WILL UNDERSTAND.
WARPSPEED, IF ANY GOVERNMENT OFFICIAL TRIES TO MANDATE VACCINES - CITIZENS ARREST THEM; TURN THEM, OR THEIR BODIES OVER TO THE LOCAL SHERIFF OF WHERE YOU ARRESTED THEM, OR WHERE THEY RESISTED ARREST.
THE VACCINE WILL MODIFY YOUR FAMILY's DNA; INJECT NANO-METAL-PARTICLES INTO THEM; AND GIVE THEM CANCER-CAUSING AGENTS LIKE MERCURY, LEAD, AND ALUMINUM. IT IS THE SAME THING AS TAKING YOUR FAMILY OUT AND SHOOTING THEM.
SO VIEW THE VACCINE AS A LETHAL THREAT AND IF ANYONE TRIES TO FORCE THE VACCINE - USE LETHAL FORCE TO PROTECT YOUR FAMILY. TURN THE BODIES OF WARPSPEED STORM TROOPERS OVER TO LOCAL SHERIFF.
DO NOT GO TO THE HOSPITAL OR DOCTORS FOR ANY REASON
DO NOT TAKE VACCINES FOR ANY REASON. Dr. ROBERT F. KENNEDY Jr AND HIS CHILDRENs DEFENSE ORGANIZATION HAVE DETERMINED THE FEDERAL GOVERNMENT LIED - IN 35 YEARS, THE FEDERAL GOVERNMENT NEVER TESTED ANY VACCINES AND COULD NOT PROVE ANY WERE SAFE.
NANO-METAL-PARTICLES HAVE BEEN FOUND IN 44 DIFFERENT VACCINES. THIS IS PREMEDITATED MURDER.
VACCINE COURT IS A VIOLATION OF THE UNITED STATES CONSTITUTION.
THE TIME HAS ARRIVED TO EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT AGENCIES THAT HAVE HARMED AMERICAN CITIZENS FROM CALIFORNIA AND OTHER STATES.
COVID-1 WAS CREATED IN THE U.S. ARMY, Ft DETRICK BSL4 BIOWEAPONS LAB AND THE TRAITORS OSAMA OBAMA AND BIDEN SOLD COVID-1 TO THE CHINA ( THE PENTAGON s PATSY ) IN 2015; THEN THE PENTAGON CONSTRUCTED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB IN 2016 ( CHINA HAD ZERO BIOWEAPONS LABS IN 2015 WHILE THE U.S. ARMY, NIH, NIAID AND PENTAGON HAD 212 )
THE PENTAGON CREATED COVID -1 THROUGH COVID-19. THE PENTAGON COLLUDED WITH THE UNITED NATIONS TO HOLD THE ( UNNECESSARY ) 7th U.N. MILITARY GAMES IN............. YOU GUESSED IT WUHAN OF ALL THE PLACES IN THE WORLD. THE PENTAGON, NIH, FAUCI AND Dr. DANIELLE ANDERSON CONTAMINATED THE 120 COUNTRY s SOLDIERS THAT SENT SOLDIERS WHO THEN BECAME BIOWEAPON VECTORS THAT ATTACKED THE WORLDs CITIZENS ON OCTOBER 18, 2019.
TRUMP HAD NO REAL REASON TO WRITE EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 WARSPEED ONE MONTH BEFORE THE ATTACK. ANOTHER SET-UP OF A PATSY.
COINCIDENTALLY, BILL GATES JUST HAPPENED TO BE HOLDING EVENT201 THE SAME DAY THE PENTAGON ATTACKED THE SOLDIERS IN WUHAN.
THE CIA WHO ARE SUPPOSED TO PREEMPT ATTACKS ARE INSTEAD CO-CONSPIRATORS.
THIS PENTAGON CREATED FLU HAS A MORTALITY RATE OF 1/1000 th OF 1 PERCENT CHANCE OF BEING LETHAL. THAT IS NO REASON TO TAKE A VACCINE LET ALONE ALTER ANYONE s DNA WITH MRNA - WHICH HAS NEVER BEEN DONE BEFORE..
PATRIOTS WILL CITIZENS ARREST GAVIN NEWSOM AND HANG HIM AT THE STATE CAPITOL AND CELEBRATE HIS DEATH WITH A GRAND THANKSGIVING DINNER.
EVERY TYRANT GOVERNOR SHOULD BE ARRESTED AND HANGED.
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