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Chiles rellenos "GrecoÁrabes". Receta del 15 de junio de 2019
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Chiles poblanos
Carne molida de res
Sal
Pimienta molida
Clavo molido
Aceite de oliva
Para la salsa (Opcional)
3 Tomates
1/4 o 1/2 de cebolla
Ajo
Chiles jalapeño o habanero. (puede ser cualquier otro al gusto)
Sal
Nota1 : cuando esta friéndose la carne molida olvidé mencionar que se le echa la salsa. Aunque también puede omitirse.
Nota 2: Las cantidades de los ingredientes dependerán de la cantidad de invitados a comer y del gusto del cocinero.
Carne molida de res
Sal
Pimienta molida
Clavo molido
Aceite de oliva
Para la salsa (Opcional)
3 Tomates
1/4 o 1/2 de cebolla
Ajo
Chiles jalapeño o habanero. (puede ser cualquier otro al gusto)
Sal
Nota1 : cuando esta friéndose la carne molida olvidé mencionar que se le echa la salsa. Aunque también puede omitirse.
Nota 2: Las cantidades de los ingredientes dependerán de la cantidad de invitados a comer y del gusto del cocinero.
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