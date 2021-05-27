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Chiles rellenos "GrecoÁrabes". Receta del 15 de junio de 2019
Medicina Greco-Árabe
Medicina Greco-Árabe
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51 views • May 27, 2021
Chiles poblanos
Carne molida de res
Sal
Pimienta molida
Clavo molido
Aceite de oliva

Para la salsa (Opcional)

3 Tomates
1/4 o 1/2 de cebolla
Ajo
Chiles jalapeño o habanero. (puede ser cualquier otro al gusto)
Sal

Nota1 : cuando esta friéndose la carne molida olvidé mencionar que se le echa la salsa. Aunque también puede omitirse.

Nota 2: Las cantidades de los ingredientes dependerán de la cantidad de invitados a comer y del gusto del cocinero.
Keywords
medicinanutriciongrecoarabe
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