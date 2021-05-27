Chiles rellenos "GrecoÁrabes". Receta del 15 de junio de 2019

Chiles poblanos

Carne molida de res

Sal

Pimienta molida

Clavo molido

Aceite de oliva



Para la salsa (Opcional)



3 Tomates

1/4 o 1/2 de cebolla

Ajo

Chiles jalapeño o habanero. (puede ser cualquier otro al gusto)

Sal



Nota1 : cuando esta friéndose la carne molida olvidé mencionar que se le echa la salsa. Aunque también puede omitirse.



Nota 2: Las cantidades de los ingredientes dependerán de la cantidad de invitados a comer y del gusto del cocinero.