ER DU MODIG ELLER FORTABT?

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30 views • February 19, 2021
På besøg hos virksomheden Cliunik i Roskilde, som kæmper en kamp for at overleve.
Støt dem med et lille beløb via mobilpay på 1090XH
Tjek disse links ud:
Erhvervsjurist fortæller hvordan § 10 er ændret i epidemiloven https://youtu.be/vDb4eqUCPmE
14 jurister i rapport: Nedlukningerne er grundlovsstridige - Find rapport på www.martinmdiversen.dk
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Støt dem med et lille beløb via mobilpay på 1090XH
Tjek disse links ud:
Erhvervsjurist fortæller hvordan § 10 er ændret i epidemiloven https://youtu.be/vDb4eqUCPmE
14 jurister i rapport: Nedlukningerne er grundlovsstridige - Find rapport på www.martinmdiversen.dk
-----------------
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
👉 Rens dit drikke vand med denne vand destillering maskine:
╰ http://bit.ly/3oqn4YD
👉 Browse sikkert på internettet med denne VPN:
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