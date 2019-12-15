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Masshullus. Advent, adventistide ususekti usupüha...
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114 views • December 15, 2019
Kui sageli oleme Me tegemas midagi, mida ühiskond massiliselt tegemas on? Kui sageli on Meid kaas tõmmatud sinna, kuhu massid liiguvad ja kuhu masse, Inimestele tegelikkuses teadmata kelle poolt liikuma meelitatakse?
Ennist ei mõelnud ma eriti, mida ma üldises ühiskondlikus masshulluses kaasa tegutsedes, ühiskondlike pühade, tähtpäevade tähistamistega ja kommete järgimisega tegelikkuses tegemas olin ja ei tulnud selle pealegi, et mõelda, kas kõik need ühiskondliku massikultuuri ja ametliku, Meile pealesurutud käitumiskombestikuga kaasaminekud, on ikka minule vajalikud ja mis peamine, kas need on ka peenemal tasandil ja kaugemas tulevikus minule ohutud või lausa kahjulikud.
Nii aga see just ongi kujundatud, et pea enamus kõikidest ühiskondlikest masstegevustest, k.a kõik kaasaja pühad, just ametlikud Eesti pühad, ei teeni igatahes eesti põlisrahva ega ilmselt ka muude rahvaste huve Nende kodumaa, pole Meile just laiemas mõistes ning kaugemas elutegevuses mitte mingilgi viisil Meile eluväge andvad ja pole ka Meie ülivõimsate ning jumalike esivanemate poolt Meile jäetud pärimustega mitte kuidagi seotud.
Seepärast tahan ma nüüd, kõike seda mõistma hakates küsida kõikidelt Nendelt, kes siiamaani veel kõikide nende ühiskondlike masshullustega kaasa on läinud, osalenud ka igaaastastel jõulueelsetel ostuhullustel, milleks Te kõike seda suurtarbimist toetavat, üha enam igasuguse pudi-padi ja nodi tootmist suurendavat, seejuures ju üha uusi ja uusi metsaalasid laastavaid ning neid üha uuemate kaevanduste ning seejärel üha enam Midgardmaad reostavate prügilate ja üleüldise saaste tekkimisega kaasnevaid tegevusi nii suures tuhinas toetate?
Peale selle toetate Te kõik nendes ühiskondlikes ostuhulluses ning pühaderiituses osalemisega ka kogu seda, Teile endile nähtamatut ja tundmatud KLANNI, kes tegelikkuses kõigest sellest, mida Te nende taktikepi all tegemas olete, just pwentasandil Teilt pihta pandud energiast toitub ja Teid vangistuses hoidvat ning neid deemonlikke olendeid aga elus hoidvat energiat saabki...
Jagage seda salvestust, kui tunnete, et Teised peaksid seda nägema ja teadlikumaks saama..
Ennist ei mõelnud ma eriti, mida ma üldises ühiskondlikus masshulluses kaasa tegutsedes, ühiskondlike pühade, tähtpäevade tähistamistega ja kommete järgimisega tegelikkuses tegemas olin ja ei tulnud selle pealegi, et mõelda, kas kõik need ühiskondliku massikultuuri ja ametliku, Meile pealesurutud käitumiskombestikuga kaasaminekud, on ikka minule vajalikud ja mis peamine, kas need on ka peenemal tasandil ja kaugemas tulevikus minule ohutud või lausa kahjulikud.
Nii aga see just ongi kujundatud, et pea enamus kõikidest ühiskondlikest masstegevustest, k.a kõik kaasaja pühad, just ametlikud Eesti pühad, ei teeni igatahes eesti põlisrahva ega ilmselt ka muude rahvaste huve Nende kodumaa, pole Meile just laiemas mõistes ning kaugemas elutegevuses mitte mingilgi viisil Meile eluväge andvad ja pole ka Meie ülivõimsate ning jumalike esivanemate poolt Meile jäetud pärimustega mitte kuidagi seotud.
Seepärast tahan ma nüüd, kõike seda mõistma hakates küsida kõikidelt Nendelt, kes siiamaani veel kõikide nende ühiskondlike masshullustega kaasa on läinud, osalenud ka igaaastastel jõulueelsetel ostuhullustel, milleks Te kõike seda suurtarbimist toetavat, üha enam igasuguse pudi-padi ja nodi tootmist suurendavat, seejuures ju üha uusi ja uusi metsaalasid laastavaid ning neid üha uuemate kaevanduste ning seejärel üha enam Midgardmaad reostavate prügilate ja üleüldise saaste tekkimisega kaasnevaid tegevusi nii suures tuhinas toetate?
Peale selle toetate Te kõik nendes ühiskondlikes ostuhulluses ning pühaderiituses osalemisega ka kogu seda, Teile endile nähtamatut ja tundmatud KLANNI, kes tegelikkuses kõigest sellest, mida Te nende taktikepi all tegemas olete, just pwentasandil Teilt pihta pandud energiast toitub ja Teid vangistuses hoidvat ning neid deemonlikke olendeid aga elus hoidvat energiat saabki...
Jagage seda salvestust, kui tunnete, et Teised peaksid seda nägema ja teadlikumaks saama..
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