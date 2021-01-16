© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
История исцеления рака молочной железы 4-й стадии
Follow
0
Download MP3
Share
Report
165 views • January 16, 2021
Видеозапись выступления Катюши Санрайз на IX семинаре по онкопсихологии, в котором она делится своей историей исцеления рака молочной железы 4-й стадии. Семинар проходил 26-27 января 2019 года.
Ссылки на полную видеозапись на канале Лузай Владимира: первого дня семинара: https://youtu.be/m1SlNs67B4w
второго дня семинара: https://youtu.be/3CTKQj38k7c
Также вы можете посмотреть интервью и выступления других участников семинара по отдельности на канале этого семинара по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCETXndM_R7xNkG4q-5wwy2A/videos?disable_polymer=1
Ссылка на инстаграмм Катюши Санрайз: https://www.instagram.com/katyusha_sunrize
• Материалы в тему: https://medalternativa.info/entry/rak-mozhno-pobedit/
• Фильм “Правда о раке. Поиск методов лечения”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака” (о методе, который использовала Катюша): https://medalternativa.info/video/film-chudo-gersona-istselenie-raka/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие истории исцеления от рака: https://medalternativa.info/tag/healing/
• Консультации Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/help/
Ссылки на полную видеозапись на канале Лузай Владимира: первого дня семинара: https://youtu.be/m1SlNs67B4w
второго дня семинара: https://youtu.be/3CTKQj38k7c
Также вы можете посмотреть интервью и выступления других участников семинара по отдельности на канале этого семинара по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCETXndM_R7xNkG4q-5wwy2A/videos?disable_polymer=1
Ссылка на инстаграмм Катюши Санрайз: https://www.instagram.com/katyusha_sunrize
• Материалы в тему: https://medalternativa.info/entry/rak-mozhno-pobedit/
• Фильм “Правда о раке. Поиск методов лечения”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака” (о методе, который использовала Катюша): https://medalternativa.info/video/film-chudo-gersona-istselenie-raka/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие истории исцеления от рака: https://medalternativa.info/tag/healing/
• Консультации Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/help/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.