Перу и Боливия: Задолго до инков | Запретные темы истории | Андрей Скляров

Фильм "Перу и Боливия задолго до инков" создан на базе материала, собранного в ходе экспедиции осенью 2007 года. Южноамериканский континент сохранил следы не только величественного, но и весьма драматичного прошлого. В том числе и в судьбе высоко развитой цивилизации. В фильм вошло немало уникальных кадров, которые ранее нигде не показывались, и у зрителей есть возможность увидеть многое впервые, также как и ознакомиться с новыми версиями и гипотезами.

Серия 1. Наска - за гранью логики.

Кто, как и зачем создал загадочные линии и фигуры на пустынном плато? Многочисленные теории пока не дали окончательных ответов на эти вопросы. Непонятна до сих пор и логика расположения линий и фигур. Но все указывает на то, что часть из них создала древняя цивилизация, которая освоила полеты в воздушном пространстве. Выдвигается версия, что линии -- всего лишь побочный результат сканирования плато с летательных аппаратов в поисках древнего сооружения, оказавшегося под землей в ходе событий Всемирного Потопа.

Серия 2. Свидетель не только Потопа.

Древняя крепость Ольянтайтамбо была создана высоко развитой цивилизацией и была разрушена в ходе Всемирного Потопа. Инки застали тут лишь древние руины, которые использовали, так и не сумев до конца их восстановить.

Серия 3. Технологии 10 тысяч лет назад.

Древние сооружения в Перу сохранили свидетельства высоких технологий неизвестной цивилизации. На изрезанных скалах остались следы дисковых пил, а на некоторых каменных блоках есть признаки размягчения их до пластического состояния. Эти технологии для нас являются еще пока технологиями будущего.

Серия 4. Предназначение божественных творений.

Историки считают многие сооружения в Перу храмами и культовыми постройками. Однако для самих строителей они имели совсем иное назначение: от обычных домов до научных или военных станций. И даже знаменитый Саксайуаман оказывается вовсе не крепостью, а древним полигоном, где проводились мощные взрывы.

Серия 5. Проигравшие войну.

Древние сооружения в Перу и Боливии сохранили следы мощного разрушительного воздействия взрывного характера. Особенности расположения руин указывают на глобальный военный конфликт на этой территории в далеком прошлом. Конфликт, который был частью «войны богов», упоминаемой в древних легендах и преданиях.

Серия 6. Тайна камней Ики.

Тысячи камней с рисунками хранятся в частной коллекции в городке Ики. Историки считают их современной подделкой только на том основании, что на камнях изображены карты неизвестных материков, хирургические операции по пересадке внутренних органов и люди одновременно с динозаврами. Но в реальности камни до сих пор продолжают обнаруживать в древних захоронениях. И объяснить загадку появления столь интригующих сюжетов рисунков на этих камнях пока никто не может.

Год: 2008

Страна: Россия

Жанр: Документальный

Режиссер: Константин Шишкин

Сценарий: Андрей Скляров