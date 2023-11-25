ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ
ΑΙΔΩ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΑΣΚΟΓΕΛΩΝΤΑΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ https://ugetube.com/watch/9Idkesj9eu3Zhkf , https://rumble.com/v3xra51-666-mark-rfidchip-of-antichrist-is-the-road-for-hell.html .
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΙ 15-18: «ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ, ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑΝΘΩΣΙ. ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΠΑΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ, ΙΝΑ ΔΩΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΔΕ Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΝ· Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΨΗΦΙΣΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ· ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΞΣ=666».
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΓΕΝ. 1
,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ'
ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την
επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v3wpl4a-gen-1924-sodom-and-gomorrah-are-destroyed.html
, https://www.brighteon.com/ab8c1b11-551b-4172-a657-6204be8f854f , https://ugetube.com/watch/Zdd8dpTG5dnkiCB .
ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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