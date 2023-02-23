Η "Γραμμή" και οι Πόλεις των 15 λεπτών: Οι Σύγχρονες Πόλεις Φυλακές

Η ιδέα μιας «πόλης 15 λεπτών», στην οποία οι κάτοικοι ζουν σε μικρή απόσταση με τα πόδια ή με ποδήλατο από όλες τις καθημερινές τους ανάγκες ήταν που αγκαλιάστηκαν από πολλούς δημάρχους σε όλο τον κόσμο ως κεντρική αρχή σχεδιασμού.Για να συνηθίζουν τους ανθρώπους σε περιορισμένο χώρο, οι διεθνιστές προωθούν την ιδέα ότι αυτές οι πόλεις θα «σώσουν τον πλανήτη» και θα βοηθήσουν όλη την ανθρωπότητα .





Επιφανειακά, αυτές οι γειτονιές των 15 λεπτών μπορεί να ακούγονται ευχάριστες και βολικές. Αλλά υπάρχει ένα πλεονέκτημα καταναγκασμού. H βασική ιδέα μιας πόλης 15 λεπτών δεν είναι στην πραγματικότητα πόλη αλλά ένα γκέτο με σένα να κυκλοφορέις όσο φτάνει το λουράκι σου!!!





Όπως σχολιάζουν εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης στην Βρετανία και στις ΗΠΑ, «δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος για να περιορίσουν, να εξαναγκάσουν, να επιβάλουν πρόστιμα, να τιμωρήσουν, να παρακολουθήσουν και να περιορίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των κατοίκων».





Πηγές:

https://www.youtube.com/watch?v=0kz5vEqdaSc

https://rumble.com/v239xai-15-minute-cities-and-the-right-to-travel.html





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