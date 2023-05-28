DÉCIVILISATION : « IL » nous prend (encore) POUR DES CONS !

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 13 minutes 😁. Macron pourfend l’immigration, festival de Cannes, nouvelle loi pour nous espionner, et autres joyeusetés.

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2023/05/decivilisation-il-nous-prend-encore.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne





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