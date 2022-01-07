A Revelação das Pirâmides 2010

A Revelação das Pirâmides, narrado por Brian Box, leva um olhar extenso para a grande pirâmide de Gizé, que é amplamente acreditado para ter sido construído como um túmulo para os faraó do país durante os tempos antigos. Com base nas obras de Jacques Grimault, que estudou pirâmides há mais de 40 anos, apresenta uma teoria alternativa em suas origens. Pergunta os pontos de vista tradicionais da egiptologia, afirmando que elas dependem de suposições não verificadas, como a falta de máquinas, seu período de construção de vinte anos e sua orientação de equinócio "coincidente".