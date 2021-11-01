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CDL112 - Terrasser le dragon et le transmuter (TENIR VIII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • November 01, 2021
lundi 1er novembre 2021
Description originelle JJC :
Huitième vidéo de la nouvelle mouture des conversations du lundi dans le but de tenir et de ne rien céder. Aujourd'hui, comment célébrer la complémentarité de l'ombre et de la lumière ?
Certaines semaines sont plus bousculées que d'autres. Ce fut le cas de celle qui vient de se terminer. Vous êtes presque unanimes à avoir grandement apprécié ma dernière conversation du lundi CDL111. Probablement une de mes plus belles conversations depuis le début de cette aventure, démarrée en juillet 2019.
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Pour rappel :
CDL111 - Survivre spirituellement à la dictature (TENIR VII)
https://fulllifechannel.com/v/473?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout - Conversation du lundi #33
https://fulllifechannel.com/video/cdl33---se-soumettre-ou-se-mettre-debout---conversation-du-lundi-33
Description originelle JJC :
Huitième vidéo de la nouvelle mouture des conversations du lundi dans le but de tenir et de ne rien céder. Aujourd'hui, comment célébrer la complémentarité de l'ombre et de la lumière ?
Certaines semaines sont plus bousculées que d'autres. Ce fut le cas de celle qui vient de se terminer. Vous êtes presque unanimes à avoir grandement apprécié ma dernière conversation du lundi CDL111. Probablement une de mes plus belles conversations depuis le début de cette aventure, démarrée en juillet 2019.
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Pour rappel :
CDL111 - Survivre spirituellement à la dictature (TENIR VII)
https://fulllifechannel.com/v/473?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
CDL33 - Se soumettre ou se mettre debout - Conversation du lundi #33
https://fulllifechannel.com/video/cdl33---se-soumettre-ou-se-mettre-debout---conversation-du-lundi-33
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