Etienne de La Boetie (1530-63,France) Discourse on Voluntary Servitude (1577) DUB PT-BR

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👉👀 Open your eyes Before it's too LATE !👉👀 Abra os olhos Antes que seja TARDE !
👉👁 Wait,Hold on, i'm coming !
👉👁 Espere,Aguente, estou chegando !
👉👁 You Ready ? Let's go !
👉👁 Está pronto ? Vamos lá !
👉👁 Entering the rabbit hole
👉👁 Entrando no buraco do coelho
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📡 http://marcosantoniodesouza.com.br/
⚖️Training in I.T. (Information Technology) and Traffic/Trânsito
☎ (+55 11)
97318-6929, Vivo, São Paulo-SP, Brasil
3463-0640, Claro fone ,São Paulo-SP, Brasil
3237-2831, Vivo, São Paulo-SP, Brasil
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🚦 Credencial 83.929 – Categoria da CNH AE (27,8,2023)
🚦 Instrutor de Trânsito (6,5,2019💎1,3,2024)
🚦 Diretor Geral (8,2,2020💎25,10,2025)
🚦 Diretor de Ensino (6,9,2020 💎 22,11,2025)
🚦 Examinador de Trânsito (17,10,2020 💎 8,11,2025)
🌎 Condutora do Bem - Canal do Trânsito
https://www.youtube.com/channel/UCt0ZzJZwrFHLBL7MpQBTNYA
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(m²) Real Estate Consultant/Broker - Consultor/Corretor Imobiliário
(m²) TTI Técnico em Transações Imobiliárias (13,3,2019)
(m²) CRECISP 2ª Região 201.244-F (23,9,2019)
✒️ Perito Judicial (Certificado 13,12,2019)
✒️ CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários)
✒️ CNAI Certificado (20,3,2020)
✒️ Documentação Imobiliária Ed. 002 (7,4,2020)
✒️ CNAI 30.574 (8,6,2020)
✒️ PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica)
✒️ Documentação Imobiliária Ed. 128 (20,9,2022)
✒️ Fotografia Imobiliária Ed. 151 (1,11,2022)
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🌎 http://inglescomcafe.com.br/
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▶ Greetings from here
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“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”
"A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens de bem não façam nada"
Edmund Burke (1729 – 1797)
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Binary: 1.1001111000110111011
Decimal: 1.6180339887498948482...
Hexadecimal: 1.9E3779B97F4A7C15F39
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Marcos Antonio de Souza (Bank/Banco)
PicPay Serviços S.A
Banco (380) Agência 0001 C/C 16.390.676-9
PIX chave (key): (11) 9.7318-6929
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