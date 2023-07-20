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Etienne de La Boetie (1530-63,France) Discourse on Voluntary Servitude (1577) DUB PT-BR
LookOut NOW by Souza,Marcos
LookOut NOW by Souza,Marcos
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13 views • July 20, 2023

👉👀 Open your eyes Before it's too LATE !👉👀 Abra os olhos Antes que seja TARDE !

👉👁 Wait,Hold on, i'm coming !

👉👁 Espere,Aguente, estou chegando !

👉👁 You Ready ? Let's go !

👉👁 Está pronto ? Vamos lá !

👉👁 Entering the rabbit hole

👉👁 Entrando no buraco do coelho

------ 🤖

📡 http://marcosantoniodesouza.com.br/

⚖️Training in I.T. (Information Technology) and Traffic/Trânsito

☎ (+55 11)

97318-6929, Vivo, São Paulo-SP, Brasil

3463-0640, Claro fone ,São Paulo-SP, Brasil

3237-2831, Vivo, São Paulo-SP, Brasil

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🚦 Credencial 83.929 – Categoria da CNH AE (27,8,2023)

🚦 Instrutor de Trânsito (6,5,2019💎1,3,2024)

🚦 Diretor Geral (8,2,2020💎25,10,2025)

🚦 Diretor de Ensino (6,9,2020 💎 22,11,2025)

🚦 Examinador de Trânsito (17,10,2020 💎 8,11,2025)

🌎 Condutora do Bem - Canal do Trânsito

https://www.youtube.com/channel/UCt0ZzJZwrFHLBL7MpQBTNYA

---- 🤖

(m²) Real Estate Consultant/Broker - Consultor/Corretor Imobiliário

(m²) TTI Técnico em Transações Imobiliárias (13,3,2019)

(m²) CRECISP 2ª Região 201.244-F (23,9,2019)

✒️ Perito Judicial (Certificado 13,12,2019)

✒️ CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários)

✒️ CNAI Certificado (20,3,2020)

✒️ Documentação Imobiliária Ed. 002 (7,4,2020)

✒️ CNAI 30.574 (8,6,2020)

✒️ PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica)

✒️ Documentação Imobiliária Ed. 128 (20,9,2022)

✒️ Fotografia Imobiliária Ed. 151 (1,11,2022)

@ [email protected]

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🌎 http://inglescomcafe.com.br/

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▶ Greetings from here

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“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”

"A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens de bem não façam nada"

Edmund Burke (1729 – 1797)

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Binary: 1.1001111000110111011

Decimal: 1.6180339887498948482...

Hexadecimal: 1.9E3779B97F4A7C15F39

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Quer me ajudar a fazer Vídeos ?

Want to help me make videos ?

Marcos Antonio de Souza (Bank/Banco)


PicPay Serviços S.A

Banco (380) Agência 0001 C/C 16.390.676-9

PIX chave (key): (11) 9.7318-6929

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Keywords
voluntaryservitudeetienne
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