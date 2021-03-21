Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Η Ορθοδοξία στα χρόνια της Αποτείχισης»

Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη



Ἡ εὐχή ἔχει μεγάλη δύναμη· εἶναι φοβερὸ ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου. Εἶναι σάν

νά πυροβολῆς τόν διάβολο μέ σφαῖρες πνευματικές καί δέν μπορεῖ νά πλησιάση.



Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 21/3/2021 στις 10:30​ πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, 21 Μαρτίου 2021, στίς 10:30​ πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία στά χρόνια τῆς Ἀποτείχισης».