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π.Νικολάου Μανώλη: «Η Ορθοδοξία στα χρόνια της Αποτείχισης»
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137 views • March 21, 2021
Ζωντανή ομιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Η Ορθοδοξία στα χρόνια της Αποτείχισης»
Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Ἡ εὐχή ἔχει μεγάλη δύναμη· εἶναι φοβερὸ ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου. Εἶναι σάν
νά πυροβολῆς τόν διάβολο μέ σφαῖρες πνευματικές καί δέν μπορεῖ νά πλησιάση.
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 21/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, 21 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία στά χρόνια τῆς Ἀποτείχισης».
Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη
Ἡ εὐχή ἔχει μεγάλη δύναμη· εἶναι φοβερὸ ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου. Εἶναι σάν
νά πυροβολῆς τόν διάβολο μέ σφαῖρες πνευματικές καί δέν μπορεῖ νά πλησιάση.
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 21/3/2021 στις 10:30 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, 21 Μαρτίου 2021, στίς 10:30 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία στά χρόνια τῆς Ἀποτείχισης».
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