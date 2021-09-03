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03.09.2021. Литовцы против ... дубинки... жесткий эксперимент (Выпуск № 216 часть I (1)).
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15818 views • September 03, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:11 Гетто для COVID-диссидентов в Вильнюсе: рискнут ли литовцы и далее заявлять о своих правах? Панорама. https://www.youtube.com/watch?v=VXxHrAbPPUY.
13:07 Эвакуация в Китае. Весь персонал больницы был эвакуирован и помещен в карантин. https://youtube.com/shorts/yJ1FLEv9RQY?feature=share.
15:22 Всех неугодных уберут! Епископ Вениамин (Королев). https://www.youtube.com/watch?v=TOPlXUsrXxs.
22:08 Схиигумен Сергий Романов: проповедь из темницы. https://www.youtube.com/watch?v=66j7mFriqqE.
34:59 Иисусова Молитва. https://youtu.be/zYWIzmWIn1o.
39:08 Письмо слушателя. Обитель в с.Чихачево.
43:25 Прихожане уральского храма «преобразились» после праздничной Литургии. https://vseeresi.com/2021/08/21/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.
45:36 Игорь Понкин: Заключение о правомерности и правовой обоснованности массовой неизбирательной принудительной вакцинации от COVID-19 в Российской Федерации. http://protivkart.com/main/18292-igor%20ponkin:%20zaklyuchenie%20o%20pravomernosti%20i%20pravovoy%20obosnovannosti%20massovoy%20neizbiratelnoy%20prinuditelnoy%20vakcinacii%20ot%20covid-19%20v%20rossiyskoy%20federacii.htm.
47:58 Проповедь схиигумена Романа Загребнева "Как спастись". https://www.youtube.com/watch?v=OXDGJgbDubU.
54:29 Это, что?Американцы вам привезли?Макс Покровский из «Ногу свело!» резко о тех,кто мусорит на природе. https://www.youtube.com/watch?v=b8P2cst3EBw.
57:11 Срочный выпуск о ситуации во Франции. https://www.brighteon.com/73d35ddb-871b-42bc-80bf-6694fe208b99.
Сегодня мы поговорим про протесты против иммунизации, которые происходят в мире, а также о других событиях в различных странах. Послушаем епископа Вениамина Королева. Также послушаем проповедь заключенного в тюрьме Сергия Романова. Узнаем, как так называемые, служители церкви призывают прививаться прямо в храме после праздничной службы.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:11 Гетто для COVID-диссидентов в Вильнюсе: рискнут ли литовцы и далее заявлять о своих правах? Панорама. https://www.youtube.com/watch?v=VXxHrAbPPUY.
13:07 Эвакуация в Китае. Весь персонал больницы был эвакуирован и помещен в карантин. https://youtube.com/shorts/yJ1FLEv9RQY?feature=share.
15:22 Всех неугодных уберут! Епископ Вениамин (Королев). https://www.youtube.com/watch?v=TOPlXUsrXxs.
22:08 Схиигумен Сергий Романов: проповедь из темницы. https://www.youtube.com/watch?v=66j7mFriqqE.
34:59 Иисусова Молитва. https://youtu.be/zYWIzmWIn1o.
39:08 Письмо слушателя. Обитель в с.Чихачево.
43:25 Прихожане уральского храма «преобразились» после праздничной Литургии. https://vseeresi.com/2021/08/21/2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.
45:36 Игорь Понкин: Заключение о правомерности и правовой обоснованности массовой неизбирательной принудительной вакцинации от COVID-19 в Российской Федерации. http://protivkart.com/main/18292-igor%20ponkin:%20zaklyuchenie%20o%20pravomernosti%20i%20pravovoy%20obosnovannosti%20massovoy%20neizbiratelnoy%20prinuditelnoy%20vakcinacii%20ot%20covid-19%20v%20rossiyskoy%20federacii.htm.
47:58 Проповедь схиигумена Романа Загребнева "Как спастись". https://www.youtube.com/watch?v=OXDGJgbDubU.
54:29 Это, что?Американцы вам привезли?Макс Покровский из «Ногу свело!» резко о тех,кто мусорит на природе. https://www.youtube.com/watch?v=b8P2cst3EBw.
57:11 Срочный выпуск о ситуации во Франции. https://www.brighteon.com/73d35ddb-871b-42bc-80bf-6694fe208b99.
Сегодня мы поговорим про протесты против иммунизации, которые происходят в мире, а также о других событиях в различных странах. Послушаем епископа Вениамина Королева. Также послушаем проповедь заключенного в тюрьме Сергия Романова. Узнаем, как так называемые, служители церкви призывают прививаться прямо в храме после праздничной службы.
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