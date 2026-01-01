Небесный букет. Виктория ПреобРАженская. #живопись #музыка

Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/Gqe-QQJK8kY

Картина Виктории ПреобРАженской «Небесный букет (2)» /12.12.2025/ Холст, акрил. 50х40



Космическая Живопись Виктории ПреобРАженской — https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/kosmicheskaya-zhivopis



Космические Музыкальные Альбомы Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) — https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/



____________________________________________



Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или



https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!



Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.



____________________________________________



ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —



https://bit.ly/3GQCMso



и



https://bit.ly/3VtIsfN



Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:



https://bit.ly/3wPizjR



«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»



(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).



Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.



Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!



Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.



Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.



Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.



Да очистится скорее планета!



Да будет Свет! Любовь! Добро!



Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj



Смотрите Авторские Материалы и Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:



www.VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



www.USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»



Подписывайтесь на Telegram-Каналы



https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya



и



https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».



Просмотр в горизонтальном расположении



https://www.youtube.com/watch?v=Gqe-QQJK8kY

