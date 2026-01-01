BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Небесный букет. Виктория ПреобРАженская. #живопись #музыка
Vera Nika
Vera Nika
2 views • 21 hours ago

Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/Gqe-QQJK8kY

Картина Виктории ПреобРАженской «Небесный букет (2)» /12.12.2025/ Холст, акрил. 50х40

Космическая Живопись Виктории ПреобРАженской — https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/kosmicheskaya-zhivopis

Космические Музыкальные Альбомы Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) — https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/

____________________________________________

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

____________________________________________

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —

https://bit.ly/3GQCMso

и

https://bit.ly/3VtIsfN

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

https://bit.ly/3wPizjR

«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.

Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.

Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.

Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.

Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj 

Смотрите Авторские Материалы и Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

www.VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

www.USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Просмотр в горизонтальном расположении

https://www.youtube.com/watch?v=Gqe-QQJK8kY

messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
