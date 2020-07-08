Faits & Documents : l’émission #6 – Coronavirus : le Nouvel Ordre mondial à quitte ou double

Au sommaire de cet épisode dirigé par le rédacteur en chef de F&D Xavier Poussard :

01’13 : Méthode Raoult et dépistage : quelques éléments sains au sommet de l’État

06’07 : Confinés jusqu’au vaccin ? Le syndicat du chaos

15’30 : Jérôme Salomon a un compte à régler avec la France

22’34 : Le rôle délétère d’Édouard Philippe

27’23 : Macron, prisonnier d’une enfance cachée ?

33’33 : [INTERLUDE 1 - Stéphane Blet] Libertango - Astor Piazzolla

35’54 : Alexis Kohler, celui qui dirige la France

45’29 : Le vol des stocks d’hydroxychloroquine et l’ombre des services secrets israéliens

52’05 : [INTERLUDE 2 - Stéphane Blet] Danse Hongroise n°5 - Brahms

53’03 : Le coup de force d’un Nouvel Ordre mondial aux abois

01h01’23 : La Chine et le Nouvel Ordre mondial

01h11’29 : [INTERLUDE 3 - Stéphane Blet] Marche turque - Mozart

01h12’13 : Paris, capitale assiégée du mondialisme

01h19’21 : L’Italie et la chute de l’Union européenne

01h26’23 : « Une tragédie aux proportions bibliques »

01h31’22 : La chute des Saoud

01h33’30 : Les vrais enjeux : vers un « reset » énergétique et monétaire ? Vers un retour à l’étalon Or ? Vers une nationalisation de la FED ? Quid du Fixing de Londres ?

01h38’12 : Le coronavirus : nouveau théâtre de la guerre entre Trump et l’État profond

01h43’47 : La mort de la démocratie libérale

01h45’40 : Abonnez-vous à F&D !



Mon blogue :

Margueriterothe.com