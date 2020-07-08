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Faits & Documents : l’émission #6 – Coronavirus : le Nouvel Ordre mondial à quitte ou double
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58 views • July 08, 2020
Au sommaire de cet épisode dirigé par le rédacteur en chef de F&D Xavier Poussard :
01’13 : Méthode Raoult et dépistage : quelques éléments sains au sommet de l’État
06’07 : Confinés jusqu’au vaccin ? Le syndicat du chaos
15’30 : Jérôme Salomon a un compte à régler avec la France
22’34 : Le rôle délétère d’Édouard Philippe
27’23 : Macron, prisonnier d’une enfance cachée ?
33’33 : [INTERLUDE 1 - Stéphane Blet] Libertango - Astor Piazzolla
35’54 : Alexis Kohler, celui qui dirige la France
45’29 : Le vol des stocks d’hydroxychloroquine et l’ombre des services secrets israéliens
52’05 : [INTERLUDE 2 - Stéphane Blet] Danse Hongroise n°5 - Brahms
53’03 : Le coup de force d’un Nouvel Ordre mondial aux abois
01h01’23 : La Chine et le Nouvel Ordre mondial
01h11’29 : [INTERLUDE 3 - Stéphane Blet] Marche turque - Mozart
01h12’13 : Paris, capitale assiégée du mondialisme
01h19’21 : L’Italie et la chute de l’Union européenne
01h26’23 : « Une tragédie aux proportions bibliques »
01h31’22 : La chute des Saoud
01h33’30 : Les vrais enjeux : vers un « reset » énergétique et monétaire ? Vers un retour à l’étalon Or ? Vers une nationalisation de la FED ? Quid du Fixing de Londres ?
01h38’12 : Le coronavirus : nouveau théâtre de la guerre entre Trump et l’État profond
01h43’47 : La mort de la démocratie libérale
01h45’40 : Abonnez-vous à F&D !
Mon blogue :
Margueriterothe.com
01’13 : Méthode Raoult et dépistage : quelques éléments sains au sommet de l’État
06’07 : Confinés jusqu’au vaccin ? Le syndicat du chaos
15’30 : Jérôme Salomon a un compte à régler avec la France
22’34 : Le rôle délétère d’Édouard Philippe
27’23 : Macron, prisonnier d’une enfance cachée ?
33’33 : [INTERLUDE 1 - Stéphane Blet] Libertango - Astor Piazzolla
35’54 : Alexis Kohler, celui qui dirige la France
45’29 : Le vol des stocks d’hydroxychloroquine et l’ombre des services secrets israéliens
52’05 : [INTERLUDE 2 - Stéphane Blet] Danse Hongroise n°5 - Brahms
53’03 : Le coup de force d’un Nouvel Ordre mondial aux abois
01h01’23 : La Chine et le Nouvel Ordre mondial
01h11’29 : [INTERLUDE 3 - Stéphane Blet] Marche turque - Mozart
01h12’13 : Paris, capitale assiégée du mondialisme
01h19’21 : L’Italie et la chute de l’Union européenne
01h26’23 : « Une tragédie aux proportions bibliques »
01h31’22 : La chute des Saoud
01h33’30 : Les vrais enjeux : vers un « reset » énergétique et monétaire ? Vers un retour à l’étalon Or ? Vers une nationalisation de la FED ? Quid du Fixing de Londres ?
01h38’12 : Le coronavirus : nouveau théâtre de la guerre entre Trump et l’État profond
01h43’47 : La mort de la démocratie libérale
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