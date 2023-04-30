Εμβολιάστηκαν καλή τη πίστει, υπέστησαν σοβαρές βλάβες… και μετά εγκαταλείφθηκαν στη τύχη τους.

Εμβολιάστηκαν καλή τη πίστει, με ένα πειραματικό γενετικό σκεύασμα, υπέστησαν σοβαρές βλάβες… και μετά εγκαταλείφθηκαν στη τύχη τους.





Η τηλεοπτική εκπομπή "Fuori dal Coro" στο κανάλι Rete4 παίζει τη γάτα με το ποντίκι, κάθε εβδομάδα με νέες αποκαλύψεις, όλο και πιο συνταρακτικές, όλο και πιο αποτρόπαιες για την ψευτοπανδημία κόβιντ.





Στην τηλεοπτική εκπομπή "Fuori dal Coro" στις 18 Απριλίου 2023 ο Μάριο Τζιορντάνο αποκαλύπτει ότι o Σπεράντσα (πρώην Υπουργός Υγείας) και η AIFA (ΕΟΦ) εναντιώνονται στην κατάσχεση μιας παρτίδας εμβολίου Κόβιντ της AstraZeneca από την εισαγγελία.





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