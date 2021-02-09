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Covid-19 : les politiques s’enfoncent dans le mensonge - Idriss Aberkane - Charles Gave
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0 view • February 09, 2021
2 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=v3y5m0QsH7U
Institut des Libertés : https://www.youtube.com/channel/UCaqUCTIgFDtMhBeKeeejrkA
Charles Gave reçoit dans son émission « En toute liberté » l’essayiste Idriss Aberkane et analysent la crise du covid-19. La peur des élites de devoir rendre des comptes au peuple et met en évidence la fragilité du système.
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