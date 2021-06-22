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"POLITICIANS" AND "VACCINE" CORPORATIONS & "NGOs" SIGNED "AGREEMENTS TO ENSLAVE, MUTILATE& STEAL FROM YOU
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50 views • June 22, 2021
EXCERPTS
YOU HAVE NO GOVERNMENT ANYMORE
GAVI/CEPI/UN/WHO – IN COLLABORATION WITH GATES/FAUCI/BIRXCHINA –
A CARTEL –
IS NOW TRYING TO CONTINUE TO BE YOUR GOVERNMENT/TORMENTORS
THIS GLOBAL CRIMINAL "VACCINE" CARTEL REPLACES SCIENTIFIC AND MEDICAL DATA WITH THEIR OWN FABRICATED FALSE DATA AS A PRETENSE FOR TYRANNY.
"POLITICIANS" AGREEMENTS WITH BANKS AND "NGOs" TO STEAL AND MURDER YOU
THIS APPARENTLY IS ONE OF THE KEY CORRUPTED CRIMINAL ENTITIES THAT IS IN THE PROCESS OF DESTROYING FREEDOM AND MURDERING AND MUTILATING AND STEALING EVERYTHING THEY CAN FROM ANY AND EVERYBODY - OF COURSE WITH HELP OF SEDITIOUS, DIRTY, FILTHY MURDEROUS GREASY GREEDY PIG "POLITICIANS" PUSHING FACEMASKS, SOCIAL DISTANCING, "VACCINE"
THESE PIG MURDEROUS POLITICIANS ARE NOT ONLY TRAITORS TO THEIR OWN COUNTRIES - THEY ARE TRAITORS TO THE HUMAN RACE
COVAX
is the vaccines pillar of the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator
The ACT Accelerator is a ground-breaking global collaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines
YOU HAVE NO GOVERNMENT ANYMORE
GAVI/CEPI/UN/WHO – IN COLLABORATION WITH GATES/FAUCI/BIRXCHINA –
A CARTEL –
IS NOW TRYING TO CONTINUE TO BE YOUR GOVERNMENT/TORMENTORS
THIS GLOBAL CRIMINAL "VACCINE" CARTEL REPLACES SCIENTIFIC AND MEDICAL DATA WITH THEIR OWN FABRICATED FALSE DATA AS A PRETENSE FOR TYRANNY.
"POLITICIANS" AGREEMENTS WITH BANKS AND "NGOs" TO STEAL AND MURDER YOU
THIS APPARENTLY IS ONE OF THE KEY CORRUPTED CRIMINAL ENTITIES THAT IS IN THE PROCESS OF DESTROYING FREEDOM AND MURDERING AND MUTILATING AND STEALING EVERYTHING THEY CAN FROM ANY AND EVERYBODY - OF COURSE WITH HELP OF SEDITIOUS, DIRTY, FILTHY MURDEROUS GREASY GREEDY PIG "POLITICIANS" PUSHING FACEMASKS, SOCIAL DISTANCING, "VACCINE"
THESE PIG MURDEROUS POLITICIANS ARE NOT ONLY TRAITORS TO THEIR OWN COUNTRIES - THEY ARE TRAITORS TO THE HUMAN RACE
COVAX
is the vaccines pillar of the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator
The ACT Accelerator is a ground-breaking global collaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. COVAX is co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) and WHO. Its aim is to accelerate the development and manufacture of COVID-19 vaccines
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