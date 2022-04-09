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Claude Gélinas échange avec Dominique Proulx qui se trouve près d'Acapulco, au Mexique
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0 view • April 09, 2022
En ce vendredi, 8 avril 2022, j'ai le plaisir de plonger dans le weekend avec Dominique Proulx qui nous parle depuis le Mexique.

Soleil, plage, langue espagnole et dépaysements garantis dans ce pays situé entre les États-Unis et l'Amérique centrale, il y a des espaces d'aventures variés, incluant des zones en montagnes, des déserts et même des jungles.

Dominique, pour sa part, se trouve, en ce moment, à Oaxaca de Juárez, au Sud d'Acapulco, avec d'imposantes montages derrière elle et l'océan Pacifique, avec son stock infini d'ions négatifs, devant.

Il y a de quoi rêver pour ceux qui veulent changer d'air, non?

Justement, on parle de son aventure de vie dans ce coin du monde qu'elle apprend à découvrir et à apprivoiser, jour après jour.

--

Vous pouvez consulter le profil de Dominique, dans Facebook:

https://www.facebook.com/dominique.proulx.940

--

Aidez-moi à expliquer ce qui se passe, preuves à l'appui.

https://paypal.me/logixca

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Par Interac: [email protected]
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Si vous voulez voir le petit montage que j'ai fait en quelques minutes et qui montre de belles plages, au Mexique, c'est ici:

- https://watch.wave.video/plages-du-mexique-ZqNKMMZ3UV6eyCET


--

Publication archivée dans mon forum, ici:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3764

--
Keywords
canadaquebecmexique
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