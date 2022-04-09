Επαναφορά θανατικής ποινής ΤΏΡΑ

γιατί να διαφωνήσω στην επαναφορά της θανατικής ποινής για τους παιδεραστές;



Γιατί να πληρώνω φόρους ώστε να τους ταΐζουν στις φυλακές;



Γιατί να διαφωνήσω για την θανατική ποινή για τους γονείς δολοφόνους, τους ληστές που κακοποιούν ηλικιωμένους βασανίζοντας τους με διάφορους τρόπους όπως με εικονικό πνιγμό, σβήσιμο τσιγάρων πάνω στο σώμα τους κτλ;;;



Γιατί να διαφωνήσω με την επαναφορά της θανατικής ποινής για τους Πολιτικάντηδες που προδίδουν την χώρα μου με χίλιους δυο τρόπους; Βλέπε Μακεδονικό, παράνομο εποικισμό των νησιών του Αιγαίου με ορδές Βαρβάρων, παράλογους φόρους ώστε να διαλύσει η οικονομία και να γίνουμε έρμαια στους ξένους, με την ΜΗ αναγνώριση της Ελληνικής ΑΟΖ του Αιγαίου και υπόλοιπης Ελλάδας, με την ΜΗ εξόρυξη πετρελαίου στην Ελληνική επικράτεια ώστε να γίνουμε ανεξάρτητοι ενεργειακά, με την ερήμωση της επαρχίας, με την εγκατάλειψη των αγροτών οι οποίοι θα μας δώσουν το ψωμί ώστε να φάμε εμείς και τα παιδιά μας, με την υποβαθμισμένη παιδεία η οποία δημιουργεί μια γενιά ηλίθιων.....



Γιατί να αρνηθώ την επαναφορά της θανατικής ποινής για τους αλήτες Δημοσιογράφους - Δημοσιοκάφρους- Δημαγωγούς οι οποίοι ΔΕΝ κάνουν δημοσιογραφία αλλά προπαγάνδα των αφεντικών τους;



Και μετά από τα παραπάνω και άλλα τόσα ερωτώ ΞΑΝΆ: ΓΙΑΤΊ να αρνηθώ την επαναφορά της θανατικής ποινής για όλα τα παραπάνω κατακάθια της κοινωνίας;;;;;