Зустріч спільноти народу Віче Від Роду до наРоду 16 березня 2024 року





00:00:05 – Вітання.

00:00:10 - Про самовизначення та волевиявлення

00:17:00 – Міжнародні конвенції про захист прав людини

00:26:45 – про медичний експеримент

00:32:44 – власний досвід написання волевиявлення жінки Світлани

00:36:30 – як писати волевиявлення

00:51:10 - відповіді на запити до посадовців від народу









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