Зустріч спільноти народу Віче Від Роду до наРоду 16 березня 2024 року
00:00:05 – Вітання.
00:00:10 - Про самовизначення та волевиявлення
00:17:00 – Міжнародні конвенції про захист прав людини
00:26:45 – про медичний експеримент
00:32:44 – власний досвід написання волевиявлення жінки Світлани
00:36:30 – як писати волевиявлення
00:51:10 - відповіді на запити до посадовців від народу
Офіційний канал Віче у телеграм - https://t.me/VidRoduDoNaRodu
Офіційний сайт Віче - https://vidrodu-donarodu.com
Навчально-Інформаційний канал - https://t.me/PravoZnatuPravoE
Чат Об'єднання народу земель Запорізького краю країни Україна - https://t.me/+ap9RYTrYt7BlZTQy
Альтернативний канал Віче - https://www.brighteon.com/channels/ma...
Для бажаючих підтримати канал та нашу інформаційну діяльність, картка Монобанк
Світлана Петрівна:
5375 4141 4616 6185
Дякую за енергообмін💖💖💖
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.