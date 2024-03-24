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Про самовизначення та волевиявлення
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Vid-Rodu-do-Narodu
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Published 7 days ago

Зустріч спільноти народу Віче Від Роду до наРоду 16 березня 2024 року


00:00:05 – Вітання.

00:00:10 - Про самовизначення та волевиявлення

00:17:00 – Міжнародні конвенції про захист прав людини

00:26:45 – про медичний експеримент

00:32:44 – власний досвід написання волевиявлення жінки Світлани

00:36:30 – як писати волевиявлення

00:51:10 - відповіді на запити до посадовців від народу



Офіційний канал Віче у телеграм - https://t.me/VidRoduDoNaRodu

Офіційний сайт Віче - https://vidrodu-donarodu.com

Навчально-Інформаційний канал - https://t.me/PravoZnatuPravoE

Чат Об'єднання народу земель Запорізького краю країни Україна - https://t.me/+ap9RYTrYt7BlZTQy

Альтернативний канал Віче - https://www.brighteon.com/channels/ma...



Для бажаючих підтримати канал та нашу інформаційну діяльність, картка Монобанк


Світлана Петрівна:

5375 4141 4616 6185

Дякую за енергообмін💖💖💖

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freedomself-determinationinternational lawjurisprudencewill of the peoplehuman rights protectionpeople of ukrainevice zaporozhyeexpression of will

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