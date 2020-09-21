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PRESIDENT TRUMP SIGNED HIS OWN DEATH WARRANT WITH E.O. 13887 [ LISTEN TO Dr. CARRIE MAJID ] PATRIOTS JOIN US CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE - CIVIL WAR AGAINST WARPSPEED
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650 views • September 21, 2020
Richie with Carrie Madej, September 14, 2020
Another MD literally says exactly what Ive be warning of for months now.
Richie from Boston
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATRIOTS, JOIN THE U. S. CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
WE ARE GOING TO NEED TO KILL TRUMPs PLANNED NAZI SS STORMTROOPER VACCINE BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS.
YOU DON'T RE-ELECT SOMEONE THAT HAS PROVEN THAT TRUMP KNEW ON SEPTEMBER 19, 2019 ABOUT THE PENTAGONs PLANNED ATTACK ON THE U.S. & THE WORLD.
THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK WITH NIH, NIAID, FAUCI, BILL GATES & ATTACKED THE 7th U N MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON COLLUDED WITH U.N. TO PUT IN WUHAN, CHINA.
CHINA WAS A SET UP PATSY; SOLD THE COVID-1 SARS IN 2015 BY BIDEN & OBAMA WHEN CHINA DID NOT EVEN HAVE A BSL4 BIOWEAPONS LAB TO PUT IT IN.
THE PENTAGON BUILT WITH THE FRENCH & SINO CHINA 1st BSL4 ( KNOWN AS CHINAs Ft DETRICK ) IN 2016 SETTING CHINA UP FOR THE CORONA BIOWEAPON ATTACK.
LISTEN TO Dr. FRANCIS BOYEL - THE CIA AND INTELLIGENCE KNEW THE ATTACK THAT THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI MADE ON THE 7th U N MILITARY GAMES WORKED IN NOVEMBER 2019; BUT DID NOT TELL PRESIDENT TRUMP UNTIL FEBRUARY 21, 2020 999999999999999999999999999999999999
THE PENTAGON, AND THE NIH / FAUCI OPERATED WUHAN LAB CONTAMINATED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WITH THE COVID-19 ON OCTOBER 18, 2019 AND THOSE SOLDIERS, INCLUDING THE 350 SOLDIERS FROM THE UNITED STATES BECAME THE BIOWEAPON VECTORS.
***** PRESIDENT TRUMP KNEW OF THIS ATTACK
ON OCTOBER 18, 2019 BILL GATES CONDUCTED EVENT201 AND TOLD OF THIS PANDEMIC
TRUMP WROTE WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
PATRIOTS, PREPARE YOUR CHILDREN, YOUR BROTHERS AND SISTERS, YOUR AUNTS AND UNCLES; AND YOUR MOTHER AND FATHER; WE ARE GOING TO WAR AGAINST DARPA, THE PENTAGON, THE SENATE, THE CONGRESS, AND THE JOINT CHIEFS OF STAFF.
ARREST PRESIDENT TRUMP FOR TREASON. PATRIOTS WILL CONDUCT THE COURT MARTIAL AND PATRIOTS WE ARE GOING TO KILL THESE WARPSPEED NAZI SS PENTAGON STORM TROOPERS; THEIR CONTRACTORS; THEIR CONTACT TRACERS.
DO NOT TAKE ANY VACCINES NOW WE KNOW THAT ANY VACCINE CAN HAVE A DNA ALTERING RNA ADDITIVE; NANO-CHIP TRACKING WITH CANCER CAUSING MERCURY, ALUMINUM.
SO NOW, PRESIDENT DONALD J. TRUMP HAS BECOME A CIVIL WAR I I PRIORITY TO ARREST FOR TREASON.
DO NOT RE-ELECT TRAITOR TRUMP
THIS IS THE REASON BRAIN DEAD BIDEN IS COMMUNIST NAZI s CHOICE - JUST SO THE TRAITOR TRUMP MAY GET RE-ELECTED.
GET READY PATRIOTS WHEN WARPSPEED COMES TO YOUR CITY, YOUR TOWN; KILL THEM WITH EXTREME PREJUDICE;
ONLY ELECT SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT REMOVE THE FEDERAL AGENCIES FROM THE STATES
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE PENTAGON ATTACKED U.S. THEN LISTEN TO FIELD McCONNELL
SEE HOW THE PENTAGON PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 TO ATTACK THE PENTAGON WITH “ A BIN LADEN PLANE “
Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ
NOW IT IS TIME TO ARREST THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SERVED FROM 2014 - 2020 ARREST THEM AND EXECUTE THEM FOR TREASON.
IT IS TIME TO START ARRESTING DARPA SCIENTISTS AND ENGINEERS
COURT MARTIAL ( BOYS - THAT IS A CIVIL WAR COURT MARTIAL ) AND EXECUTE THE MOTHER FUCKERS GET HUNTING PATRIOTS. DARPA IS NOW A CIVIL WAR I I PRIORITY TARGET
THIS IS Dr. FRANCIS BOYELs OBSERVATIONS
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01
20 SEPT 2020
Dr BOYEL
IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP
THE PAUSE AND RESUMPTION OF GAIN OF FUNCTION STUDIES HAPPENED
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE AND ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL
NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT
AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES
THIS IS A MAN-MADE BIOWEAPON
WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK
WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON
HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE VIRUS BY FRENCH GENETICIST
WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS
IT HAS BEEN AEROLIZED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON
WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?
SO PATRIOTS
JOIN THE U.S. CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
WE ARE GOING TO WAR AGAINST THE PENTAGON, DARPA, AND TRAITORS IN THE SENATE AND CONGRESS; AND THE TRAITORS WILL BE KILLED
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
Another MD literally says exactly what Ive be warning of for months now.
Richie from Boston
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PATRIOTS, JOIN THE U. S. CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE
WE ARE GOING TO NEED TO KILL TRUMPs PLANNED NAZI SS STORMTROOPER VACCINE BIOWEAPON ATTACK ON U.S. CITIZENS.
YOU DON'T RE-ELECT SOMEONE THAT HAS PROVEN THAT TRUMP KNEW ON SEPTEMBER 19, 2019 ABOUT THE PENTAGONs PLANNED ATTACK ON THE U.S. & THE WORLD.
THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK WITH NIH, NIAID, FAUCI, BILL GATES & ATTACKED THE 7th U N MILITARY GAMES THAT THE PENTAGON COLLUDED WITH U.N. TO PUT IN WUHAN, CHINA.
CHINA WAS A SET UP PATSY; SOLD THE COVID-1 SARS IN 2015 BY BIDEN & OBAMA WHEN CHINA DID NOT EVEN HAVE A BSL4 BIOWEAPONS LAB TO PUT IT IN.
THE PENTAGON BUILT WITH THE FRENCH & SINO CHINA 1st BSL4 ( KNOWN AS CHINAs Ft DETRICK ) IN 2016 SETTING CHINA UP FOR THE CORONA BIOWEAPON ATTACK.
LISTEN TO Dr. FRANCIS BOYEL - THE CIA AND INTELLIGENCE KNEW THE ATTACK THAT THE PENTAGON, NIH, AND FAUCI MADE ON THE 7th U N MILITARY GAMES WORKED IN NOVEMBER 2019; BUT DID NOT TELL PRESIDENT TRUMP UNTIL FEBRUARY 21, 2020 999999999999999999999999999999999999
THE PENTAGON, AND THE NIH / FAUCI OPERATED WUHAN LAB CONTAMINATED THE 120 COUNTRYs SOLDIERS WITH THE COVID-19 ON OCTOBER 18, 2019 AND THOSE SOLDIERS, INCLUDING THE 350 SOLDIERS FROM THE UNITED STATES BECAME THE BIOWEAPON VECTORS.
***** PRESIDENT TRUMP KNEW OF THIS ATTACK
ON OCTOBER 18, 2019 BILL GATES CONDUCTED EVENT201 AND TOLD OF THIS PANDEMIC
TRUMP WROTE WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019
PATRIOTS, PREPARE YOUR CHILDREN, YOUR BROTHERS AND SISTERS, YOUR AUNTS AND UNCLES; AND YOUR MOTHER AND FATHER; WE ARE GOING TO WAR AGAINST DARPA, THE PENTAGON, THE SENATE, THE CONGRESS, AND THE JOINT CHIEFS OF STAFF.
ARREST PRESIDENT TRUMP FOR TREASON. PATRIOTS WILL CONDUCT THE COURT MARTIAL AND PATRIOTS WE ARE GOING TO KILL THESE WARPSPEED NAZI SS PENTAGON STORM TROOPERS; THEIR CONTRACTORS; THEIR CONTACT TRACERS.
DO NOT TAKE ANY VACCINES NOW WE KNOW THAT ANY VACCINE CAN HAVE A DNA ALTERING RNA ADDITIVE; NANO-CHIP TRACKING WITH CANCER CAUSING MERCURY, ALUMINUM.
SO NOW, PRESIDENT DONALD J. TRUMP HAS BECOME A CIVIL WAR I I PRIORITY TO ARREST FOR TREASON.
DO NOT RE-ELECT TRAITOR TRUMP
THIS IS THE REASON BRAIN DEAD BIDEN IS COMMUNIST NAZI s CHOICE - JUST SO THE TRAITOR TRUMP MAY GET RE-ELECTED.
GET READY PATRIOTS WHEN WARPSPEED COMES TO YOUR CITY, YOUR TOWN; KILL THEM WITH EXTREME PREJUDICE;
ONLY ELECT SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT REMOVE THE FEDERAL AGENCIES FROM THE STATES
IF YOU DO NOT BELIEVE THAT THE PENTAGON ATTACKED U.S. THEN LISTEN TO FIELD McCONNELL
SEE HOW THE PENTAGON PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 TO ATTACK THE PENTAGON WITH “ A BIN LADEN PLANE “
Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area"
https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ
NOW IT IS TIME TO ARREST THE JOINT CHIEFS OF STAFF WHO SERVED FROM 2014 - 2020 ARREST THEM AND EXECUTE THEM FOR TREASON.
IT IS TIME TO START ARRESTING DARPA SCIENTISTS AND ENGINEERS
COURT MARTIAL ( BOYS - THAT IS A CIVIL WAR COURT MARTIAL ) AND EXECUTE THE MOTHER FUCKERS GET HUNTING PATRIOTS. DARPA IS NOW A CIVIL WAR I I PRIORITY TARGET
THIS IS Dr. FRANCIS BOYELs OBSERVATIONS
https://banned.video/watch?id=5f654669dc50dc07a1089d01
20 SEPT 2020
Dr BOYEL
IT IS CLEAR FAUCI AND NIH COVERED THIS UP
THE PAUSE AND RESUMPTION OF GAIN OF FUNCTION STUDIES HAPPENED
INTELLIGENCE AGENCIES FAILED TO INFORM TRUMP UNTIL JANUARY 23 2020
DEEP STATE AND ESTABLISHMENT WANT TO INJECT EVERY HUMAN IN THE WORLD WITH A CORONA VACCINE
THESE VACCINES WILL BE DANGEROUS THAN USEFUL
NO EVIDENCE THAT A VACCINE EVER WORKED AGAINST A BIOLOGICAL WEAPON AGENT
AG BARR SHOULD CONVENE A GRAND JURY FAUCI GATES AND THE REST WOULD RECEIVE LIFE IMPRISONMENT
SLAM DUNK CONVICTION AND THEN LIFE IMPRISONMENT
EVERYONE ON THAT UNC ( UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL ) GAIN OF FUNCTION THAT CREATED COVID -19 WOULD GO TO JAIL FOR THE REST OF THEIR LIVES
THIS IS A MAN-MADE BIOWEAPON
WUHAN IS CHINAs U.S. ARMY Ft DETRICK
WUHAN CORONA VIRUS IS AN OFFENSIVE BIOLOGICAL WARFARE WEAPON
HIV HAS BEEN GENETICALLY ENGINEER INTO THE VIRUS BY FRENCH GENETICIST
WUHAN BRAGGED THEY HAD ADDED NANO TECHNOLOGY TO THE CORONA VIRUS
IT HAS BEEN AEROLIZED SHOWING IT IS A BIOLOGICAL WEAPON
WHY IS UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WORKING WITH WUHAN CHINA ?
SO PATRIOTS
JOIN THE U.S. CONTINENTAL MILITIA RESISTANCE FORCE
WE ARE GOING TO WAR AGAINST THE PENTAGON, DARPA, AND TRAITORS IN THE SENATE AND CONGRESS; AND THE TRAITORS WILL BE KILLED
“Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
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