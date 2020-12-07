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07.12.2020. Новости. Коронавирус не вирусного происхождения (Выпуск № 179 часть II (1)).
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5100 views • December 07, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:35 Химический ожог лёгких‼️Чем и зачем дезинфицируют улицы и поъезды⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=G-i2cGCulUc.
06:23 ВПЕРЕДИ СТРАХ И УЖАС... Предупреждения Богородицы греческой старице: "...будет столько умерших, что священники не будут успевать их хоронить." https://3rm.info/main/82829-vperedi-strah-i-uzhas-preduprezhdenija-bogorodicy-grecheskoj-starice-budet-stolko-umershih-chto-svjaschenniki-ne-budut-uspevat-ih-horonit-video.html.
10:01 Письмо слушателя. Эпилепсия, как следствие вакцинации.
11:20 ГРЕЧЕСКИЙ БЕСОГОН И СТАРЕЦ АФАНАСИЙ О МУЧЕНИЧЕСТВЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. https://www.brighteon.com/59679531-9069-4f86-811e-231901bfb7a4.
35:15 Специальные цены на охранные роботы заказные до 14 июня 2020. https://www.smprobotics.ru/news/spetsialnye-tseny-na-okhrannye-roboty-zakaznye-do-14-iyunya-2020/.
37:40 Письмо слушателя. Как уберечься от диявола.
41:52 ОТКРОВЕНИЕ УЧЕНОГО, РАЗРАБОТАВШЕГО ХИМТРЕЙЛЫ. ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДУШИ. https://www.youtube.com/watch?v=DrwRrksECrs.
50:21 МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАЧНЁТСЯ В ЯНВАРЕ‼ https://www.youtube.com/watch?v=CUOE3FgaQp0.
Сегодня мы поговорим о происхождении коронавируса, о том зачем распыляются химтрейлы, зачем дезинфицируются улицы и подъезды, обсудим предсказания старцев. Так же поговорим о том, когда начнется всеобщая вакцинация.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:35 Химический ожог лёгких‼️Чем и зачем дезинфицируют улицы и поъезды⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=G-i2cGCulUc.
06:23 ВПЕРЕДИ СТРАХ И УЖАС... Предупреждения Богородицы греческой старице: "...будет столько умерших, что священники не будут успевать их хоронить." https://3rm.info/main/82829-vperedi-strah-i-uzhas-preduprezhdenija-bogorodicy-grecheskoj-starice-budet-stolko-umershih-chto-svjaschenniki-ne-budut-uspevat-ih-horonit-video.html.
10:01 Письмо слушателя. Эпилепсия, как следствие вакцинации.
11:20 ГРЕЧЕСКИЙ БЕСОГОН И СТАРЕЦ АФАНАСИЙ О МУЧЕНИЧЕСТВЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. https://www.brighteon.com/59679531-9069-4f86-811e-231901bfb7a4.
35:15 Специальные цены на охранные роботы заказные до 14 июня 2020. https://www.smprobotics.ru/news/spetsialnye-tseny-na-okhrannye-roboty-zakaznye-do-14-iyunya-2020/.
37:40 Письмо слушателя. Как уберечься от диявола.
41:52 ОТКРОВЕНИЕ УЧЕНОГО, РАЗРАБОТАВШЕГО ХИМТРЕЙЛЫ. ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДУШИ. https://www.youtube.com/watch?v=DrwRrksECrs.
50:21 МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАЧНЁТСЯ В ЯНВАРЕ‼ https://www.youtube.com/watch?v=CUOE3FgaQp0.
Сегодня мы поговорим о происхождении коронавируса, о том зачем распыляются химтрейлы, зачем дезинфицируются улицы и подъезды, обсудим предсказания старцев. Так же поговорим о том, когда начнется всеобщая вакцинация.
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