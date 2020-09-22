© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Covid-19 : la stratégie d'hystérisation de l'Etat profond - Valérie Bugault - Poléco n°266 - TVL
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • September 22, 2020
7 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=EWHBMKa2lEs&;feature=emb_logo
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Pour son premier numéro de rentrée, le magazine "Politique & Eco" fait appel à l'une des personnalités phare de la chaîne : Valérie Bugault. Pour cette spécialiste de la géopolitique juridique et économique, l'obligation du port du masque dans les rues des grandes villes, alors que l'épidémie est terminée, s'apparente à une opération de contrôle social organisée par le pouvoir pour tester la docilité des Français. Elle évoquera aussi les conséquences économiques qui découleront du confinement, la campagne de vaccination en préparation et la révolution monétaire mondiale à venir...
Retrouvez-nous sur :
https://www.tvlibertes.com/
https://www.facebook.com/tvlibertes/
https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Pour son premier numéro de rentrée, le magazine "Politique & Eco" fait appel à l'une des personnalités phare de la chaîne : Valérie Bugault. Pour cette spécialiste de la géopolitique juridique et économique, l'obligation du port du masque dans les rues des grandes villes, alors que l'épidémie est terminée, s'apparente à une opération de contrôle social organisée par le pouvoir pour tester la docilité des Français. Elle évoquera aussi les conséquences économiques qui découleront du confinement, la campagne de vaccination en préparation et la révolution monétaire mondiale à venir...
Retrouvez-nous sur :
https://www.tvlibertes.com/
https://www.facebook.com/tvlibertes/
https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.