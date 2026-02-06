BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
π. Σεραφείμ (Ζήσης), "Συμπτώματα και τεκμήρια της σταδιακής μασονοποίησης της Εκκλησίας (Γ΄)"
5 views • 2 days ago

"Συνέχεια ἐκ τῶν προηγουμένων (Α΄ & Β΄) παρουσιάσεων: τῆς Μασονίας καί τῶν συναφῶν μέ αὐτήν "τεχνῶν" ἡ σύγκλιση μέ καινοφανεῖς ἐνδο-ἐκκλησιαστικές τάσεις φανερὠνεται καί στά ἑξῆς : (α) τόν Νεο-νικολαϊτισμό (τήν ἀποδοχή ὡς θεϊκοῦ καί ὠφελίμου τοῦ ἐμπαθοῦς ἐρωτισμοῦ), (β) ἀθώωση καί κατάφαση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τοῦ ἑρμαφροδιτισμοῦ, (γ) ἵδρυση "παρατηρητηρίων" κατά τῶν "συντηρητικῶν" Χριστιανῶν, (δ) κατάφαση στήν μαζική μετανάστευση.


Τήν Κυριακή, 01 Φεβρουαρίου 2026 (Τελώνου καί Φαρισαίου), ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε μέ τό γ΄ μέρος μιᾶς νέας σειρᾶς παρουσιάσεων σχετικῶς μέ τά (τεκμηριωμένως, ἀπό ντοκουμέντα) μασονικά δόγματα καί τίς μασονικές πρακτικές πού ἔχουν ἀπό μακροῦ ἀναδυθεῖ ἤ ἀναδύονται αὐτήν τήν στιγμή στό περιβάλλον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καί ὄχι μόνον). Στήν προηγούμενη ὁμιλία ὁ π. Σεραφείμ εἶχε ἀναπτύξει ἕξι (6) θέματα, τώρα δέ συνέχισε μέ ἄλλα τέσσερα (4).


Ὁ ὁμιλητής στήν ἀρχή ἀναφέρθηκε στήν πρόσφατη (30 Ἰαν) ἐναντίον του ἀναφορά (ἀνώνυμη) τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου περί τοῦ (τεκμηριωμένως) Μασόνου Πατριάρχου Ἰωακείμ Γ΄ (τόν ὁποῖον ὁ κ. Φιλόθεος ὑπερβαλλόντως τιμᾷ ... ), στήν ὁποία καί θά ἀπαντήσει καταλλήλως.


Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε "ὀφειλετικῶς καί εὐγνωμόνως" στήν Ἱ.Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, ὅπου ἐγκατεβίωσε ἐπί τετραετία (τέλη 2013 - μέσα 2017) ὑπό τόν μακαριστό Γέροντα κυρό Κύριλλο Κεχαγιόγλου (… 11 Δεκ 2021), ὅταν τοῦ ἐδόθη καί ἡ δυνατότητα νά ἐπιδοθεῖ ἐπίσης στήν ἀντι-αιρετική μελέτη καί συγκέντρωση σχετικοῦ ὑλικοῦ.


Τήν παρελθοῦσα Κυριακή, στό γ΄ μέρος, ὁ π. Σεραφείμ ἔκανε σύντομη ἐν παρόδῳ ἀναφορά - ὡς σέ "συμπτώματα καί τεκμήρια" μασονικῆς ἐπιρροῆς - στήν προώθηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς πρακτικῆς (μασονικῆς προελεύσεως) ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί στήν ἱστορική καί θεολογική πλάνη , ὅτι ἡ 25η Δεκεμβρίου ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων εἶναι δῆθεν πλαστή καί ἀποσκοπεῖ δῆθεν στό νά "ἐπικαλύψει" τήν προϋπάρχουσα παγανιστική ἑορτή τοῦ "θεοῦ-ἠλίου". Ὁ π. Σεραφείμ ἔχει κάνει εἰδικές ἐπί τούτων ὁμιλίες.


https://katanixi.gr/?s=σεραφείμ+ζήσης...


https://katanixi.gr/syntonisteite-tin...


Ἐπιπλέον ἀνέπτυξε εἰδικῶς: (α) Τό θέμα τοῦ νεο-νικολαϊτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί πέντε δεκαετίες λυμαίνεται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τίς ψυχές πολλῶν Χριστιανῶν, διότι ἀθωώνει τίς ἐκκλησιαστικῶς παράνομες (λ.χ. προγαμιαῖες) σαρκικές σχέσεις καί ἄλλες ἐκτροπές καί ἀνάγει τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα σέ ὁδό ... Θεογνωσίας !!! (βλ. τόν σχετικό ἀντίθετο άγῶνα του μακαριστοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου). Ὁ π. Σεραφείμ μέ ἐνδεικτική ἀναφορά σέ μασονικά καί συναφῆ συγγράμματα, ὅπως τό Rosicrucian Manual (ἐκδ. S.R.I.A.), τοῦ G.W. Plummer (N.Y. 1923), τό Phallicism celestial and terrestrial, τοῦ Μασόνου Hargrave Jennings (London 1884),καί τό τοῦ Ἀνθρωποσοφιστοῦ Edouard Schure, Ἡ θεία ἐξέλιξις - ἀπό τῆς Σφιγγός μέχρι τοῦ Χριστοῦ (ἑλλην. μτφρ. 1940), ἀπέδειξε, ὅτι ἡ θεοποίηση ἤ θεολογικοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου ἔρωτος, ἠ προτροπή σέ προκλητική γυμνότητα (λ.χ. Jennings), ἡ ἀποϊεροποίηση τοῦ γάμου καί ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀγαμίας ἀνιχνεύονται καί στόν (παρα)μασονικό χῶρο αὐτό.


(β) Ὁ ἑρμαφροδιτισμός καί ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔχουν σταθερή παρουσία σέ ὅλες σχεδόν τίς ἐκφάνσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, μέχρι καί στήν Kabbalah καί τήν Wicca. Ὁ ὁμιλητής ἀνέπτυξε, ὅτι ὁ ἀποκρυφισμός βλέπει ὡς "ἑρμαφρόδιτους" (ἀρρενόθηλεις, ἀρσενικο-θήλυκους) τόσο τήν ἴδια τήν θεότητα, τόν "Θεό"/Σύμπαν (macrocosm), ὅσο καί τόν πρωταρχικό, "πρωτόπλαστο", ἄνθρωπο (microcosm)· ὁ ἀποκρυφισμός ἐπίσης φρονεῖ, ὅτι ἠ ἐξέλιξη (evolution) τοῦ ἀνθρώπου συνίσταται στόν διαχωρισμό του σέ δύο φῦλα...

(β) Παρατηρητήρια κατά τῶν "συντηρητικῶν" · ὁ π. Σεραφείμ ἀναφέρθηκε στό προσφάτως ἱδρυμένο (Φεβ 2024), ὑπό τήν ἔγκριση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί μέ ἀνάμειξη τῆς Μητροπόλεως Ἀλεξαν/πόλεως "Διεθνές Παρατηρητήριο Θρησκευτικοῦ Φονταμενταλισμοῦ", καί ἀνέλυσε τό ταυτόσημο φαινόμενο τῆς ἱδρύσεως (1913) - ἀπό τήν Μασονική Στοά Ἰουδαίων B' nai B' rith τῶν ΗΠΑ - τῆς γνωστῆς "Λίγκας κατά τῆς Δυσφήμησης" (ADL, Anti-Defamation League of B'nai B'rith)· ἡ Λίγκα ἔσχε καί ἔχει σκοπό τήν ἠθική, κοινωνική καί ἐπαγγελματική στοχοποίηση, ἀπομόνωση καί ἐξουδετέρωση ἀρχικῶς ὄλων τῶν "ἀντισημιτικῶν" φωνῶν, ἀργότερα δέ καί ὅλων τῶν "μή ἀνεκτικῶν" (!) ...

Τέλος, (δ) κατάφαση στήν μαζική μετανάστευση· ἡ μαζική μετανάστευση ὄχι μόνον δέν ἔχει τύχει τῆς πρεπούσης προσοχῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιά τίς κινδυνώδεις κοινωνικές καί πολιτισμικές της συνέπειες, δηλ. τῆς ἀθρόας εἰσόδου στήν χώρα μή "ἀφομοιώσιμων" πολιτισμικῶς πληθυσμῶν, ἀλλἀ ἀντιθέτως ὑπάρχουν σαφεῖς φωνές ὑπέρ αὐτῆς, ὅπως ἡ ἔκδοση μέ τίτλο "Θεολογία της Μετανάστευσης στις Αβρααμικές θρησκείες" (ἀπό τήν Ἀκαδ. Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, τό 2020), ἡ ὁποία "... παρουσιάζει μια αναπάντεχη θεώρηση της μετανάστευσης ως μυστικής πορείας του ανθρώπου με τον Θεό, ως Μυστήριο" (σελ. 29)...

