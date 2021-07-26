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Systematisk Pædofili & Børnehandel Stortrives i Danmark Part 8 Jeanette Strauss [24.07.2021]
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63 views • July 26, 2021
Note: Jeg har også kendt Jeanette Strauss i en hel del år ifm Systematisk ulovlig sagsbehandling.
Og mht det som Jeanette her fortæller om Puk Sabber kommer overhovedet ikke bag på mig.
Jeg har lavet interview med Puk Sabber for mange år siden og har skrevet med og om hende om hendes
hykleri og at hun kun er med i 'kampen' for Mammon skyld = SATANIST...
- Her bekræfter Jeanette det (igen) Puk Sabber arbejder for Satanisterne og deres syge sataniske pedofile 'børne Agenda..
Jeg kan fortælle flere syge historier om Satanisten Puk Sabber.. som klart i mine øjne også LIGNER en Satanisk øgle Lizzard...
F.eks var jeg partsrepræsentant for en borger som havde BETALT Puk Sabber i lang tid, havde været i resourseforløb i årevis
som er betinget af at der er 'udviklings-muligheder' i arbejdsevnen, borgeren havde KLAR lægelig dokumentation at der INGEN
'udviklings-muligheder' var i arbejdsevnen, borgeren skulle til endnu et REHAB møde og Puk Sabber havde sagt til borgeren at
borgeren skulle forventes endu et resourseforløb... REHAB mødet tog ca 10 min og borgeren fik fluks tilkendt Førtidspension
og begyndte at græde....
Et par eksempler fra mig om Puk Sabber:
13.02.2018 Fik så lige set del 1 af DR2´s "Magtesløs i systemet".
https://www.facebook.com/groups/101795103800021/posts/147032252609639
02.06.2018 ÅBENT spørgsmål til Puk Sabber
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215057215879239
05.07.2018 Mener du stadig jeg er "krigerisk" Puk Sabber ?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215079667520516
07.06.2018 Att: Puk Sabber m.fl (ingen navne nævnt.. endnu) der mener jeg er for "krigerisk"... og ikke taler "pænt" nok...
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215093348062521
og der er flere endnu...
Jeanette Strauss: https://tinyurl.com/3sbzej5u
Puk Sabber: https://tinyurl.com/8zcn3s9b
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret](Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Og mht det som Jeanette her fortæller om Puk Sabber kommer overhovedet ikke bag på mig.
Jeg har lavet interview med Puk Sabber for mange år siden og har skrevet med og om hende om hendes
hykleri og at hun kun er med i 'kampen' for Mammon skyld = SATANIST...
- Her bekræfter Jeanette det (igen) Puk Sabber arbejder for Satanisterne og deres syge sataniske pedofile 'børne Agenda..
Jeg kan fortælle flere syge historier om Satanisten Puk Sabber.. som klart i mine øjne også LIGNER en Satanisk øgle Lizzard...
F.eks var jeg partsrepræsentant for en borger som havde BETALT Puk Sabber i lang tid, havde været i resourseforløb i årevis
som er betinget af at der er 'udviklings-muligheder' i arbejdsevnen, borgeren havde KLAR lægelig dokumentation at der INGEN
'udviklings-muligheder' var i arbejdsevnen, borgeren skulle til endnu et REHAB møde og Puk Sabber havde sagt til borgeren at
borgeren skulle forventes endu et resourseforløb... REHAB mødet tog ca 10 min og borgeren fik fluks tilkendt Førtidspension
og begyndte at græde....
Et par eksempler fra mig om Puk Sabber:
13.02.2018 Fik så lige set del 1 af DR2´s "Magtesløs i systemet".
https://www.facebook.com/groups/101795103800021/posts/147032252609639
02.06.2018 ÅBENT spørgsmål til Puk Sabber
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215057215879239
05.07.2018 Mener du stadig jeg er "krigerisk" Puk Sabber ?
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215079667520516
07.06.2018 Att: Puk Sabber m.fl (ingen navne nævnt.. endnu) der mener jeg er for "krigerisk"... og ikke taler "pænt" nok...
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10215093348062521
og der er flere endnu...
Jeanette Strauss: https://tinyurl.com/3sbzej5u
Puk Sabber: https://tinyurl.com/8zcn3s9b
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret](Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
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