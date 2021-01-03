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Etwas mehr über Donald Trump, nachdem die Lügenmedien nur Dreck über ihm ausschütten 🇺🇸
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13 views • January 03, 2021
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Niemand hatte etwas Schlechtes über Trump zu sagen, bis er die Entscheidung traf, als Republikaner für das Präsidentenamt zu kandidieren. Aber wer ist der wahre Donald John Trump?
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