Etwas mehr über Donald Trump, nachdem die Lügenmedien nur Dreck über ihm ausschütten 🇺🇸

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13 views • January 03, 2021



Niemand hatte etwas Schlechtes über Trump zu sagen, bis er die Entscheidung traf, als Republikaner für das Präsidentenamt zu kandidieren. Aber wer ist der wahre Donald John Trump?

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Hier können wir das wahre Herz dieses Menschen gegenüber anderen Menschen aller Hautfarben, Glauben, ob krank oder gesund kennenlernen, in einer Zeit, in der es immer noch nicht möglich ist, in den Massenmedien, die von 6 Konzernen weltweit gesteuert sind, ehrliche und echte Berichterstattung zu finden.

Übrigens: Einfach 'mal bei Google eingeben: „Wer wird Präsident der USA im Januar 2021?“

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!

I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠNiemand hatte etwas Schlechtes über Trump zu sagen, bis er die Entscheidung traf, als Republikaner für das Präsidentenamt zu kandidieren. Aber wer ist der wahre Donald John Trump?B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Hier können wir das wahre Herz dieses Menschen gegenüber anderen Menschen aller Hautfarben, Glauben, ob krank oder gesund kennenlernen, in einer Zeit, in der es immer noch nicht möglich ist, in den Massenmedien, die von 6 Konzernen weltweit gesteuert sind, ehrliche und echte Berichterstattung zu finden.Übrigens: Einfach 'mal bei Google eingeben: „Wer wird Präsident der USA im Januar 2021?“D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf. Keywords donald trumpwahrheitrassist

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