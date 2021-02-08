© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Louis Fouché et la Désobéissance Civile Non-Violente
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • February 08, 2021
29 janvier 2021 : https://odysee.com/@jeremiemercier:0/ql15-louis-fouch-nous-parle-de-la-d-sob:e
Dr Jérémie Mercier - Health without BS : https://odysee.com/@jeremiemercier:0
Discussion sur la "désobéissance civile" et les bons moyens de la mettre en application de façon efficace, entre Jérémie Mercier et Louis Fouché, à l'occasion de la journée de réouverture des restaurants et autres lieux "non essentiels" le lundi 1er février.
Commentaire Jérémie Mercier :
Pour éviter la censure, inscris-toi à ma newsletter
https://www.jeremie-mercier.org/inscription-newsletter/
et suis-moi sur mon nouveau canal Telegram
https://t.me/DeconfineTaSante
https://www.youtube.com/watch?v=UTPqihPHh2Q
Dr Jérémie Mercier - Health without BS : https://odysee.com/@jeremiemercier:0
Discussion sur la "désobéissance civile" et les bons moyens de la mettre en application de façon efficace, entre Jérémie Mercier et Louis Fouché, à l'occasion de la journée de réouverture des restaurants et autres lieux "non essentiels" le lundi 1er février.
Commentaire Jérémie Mercier :
Pour éviter la censure, inscris-toi à ma newsletter
https://www.jeremie-mercier.org/inscription-newsletter/
et suis-moi sur mon nouveau canal Telegram
https://t.me/DeconfineTaSante
https://www.youtube.com/watch?v=UTPqihPHh2Q
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.