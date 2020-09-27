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Luís de Miguel Ortega: Código deontológico de la enfermería española
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Clase magistral de Luis de Miguel Ortega durante un encuentro de enfermeros en la Asociación Dulce Revolución. Un recordatorio al Código Deontológico de Enfermería Española, resaltando el:
Artículo 5
Consecuentemente (con la dignidad del ser humano) las Enfermeras/os deben proteger al paciente, mientras esté a su cuidado, de posibles tratos humillantes, degradantes, o de cualquier otro tipo de afrentas a su dignidad personal.
Incluso cuando estas situaciones las produce el gerente de nuestro Hospital, o el médico Jefe de nuestro servicio. Habla también del consentimiento informado. La enfermera está obligada a facilitar el consentimiento informado de los pacientes. No solo de las actuaciones de enfermería sino también de la de los médicos. El consentimiento informado requiere información previa, completa y variable. Y es obligatorio siempre.
Artículo 8
Cuando el enfermo no esté en condiciones físicas y psíquicas de prestar su consentimiento, la Enfermera/o tendrá que buscarlo a través de los familiares o allegados a éste.
Paciente y familiar son una unidad. Los familiares son guardadores de hecho.
Leeros el código deontológico porque es importante recuperar la dignidad de la profesión.
FUENTE: Asociación Dulce Revolución
https://dolcarevolucio.cat/language/es/portada/
Artículo 5
Consecuentemente (con la dignidad del ser humano) las Enfermeras/os deben proteger al paciente, mientras esté a su cuidado, de posibles tratos humillantes, degradantes, o de cualquier otro tipo de afrentas a su dignidad personal.
Incluso cuando estas situaciones las produce el gerente de nuestro Hospital, o el médico Jefe de nuestro servicio. Habla también del consentimiento informado. La enfermera está obligada a facilitar el consentimiento informado de los pacientes. No solo de las actuaciones de enfermería sino también de la de los médicos. El consentimiento informado requiere información previa, completa y variable. Y es obligatorio siempre.
Artículo 8
Cuando el enfermo no esté en condiciones físicas y psíquicas de prestar su consentimiento, la Enfermera/o tendrá que buscarlo a través de los familiares o allegados a éste.
Paciente y familiar son una unidad. Los familiares son guardadores de hecho.
Leeros el código deontológico porque es importante recuperar la dignidad de la profesión.
FUENTE: Asociación Dulce Revolución
https://dolcarevolucio.cat/language/es/portada/
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