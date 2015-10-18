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Странная война (18.10.15)
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40 views • May 19, 2022
Круглый стол в студии «Рой-ТВ»: Максим Калашников, Игорь Стрелков, Эль Мюрид, Алексей Сороковой.
- Какие выгоды война в Сирии дает РФ с точки зрения экономических, военных и геополитических задач? Или невыгоды?
- Облегчит ли эта война положение неоккупированных частей Новороссии: Крыма, ДНР, ЛНР и ПМР (Приднестровья)?
- Может ли сирийская затея принести РФ мировое лидерство и европейскую гегемонию?
- Кому на самом деле нужна новая война и чьим реальным интересам она служит?
- Какие выгоды война в Сирии дает РФ с точки зрения экономических, военных и геополитических задач? Или невыгоды?
- Облегчит ли эта война положение неоккупированных частей Новороссии: Крыма, ДНР, ЛНР и ПМР (Приднестровья)?
- Может ли сирийская затея принести РФ мировое лидерство и европейскую гегемонию?
- Кому на самом деле нужна новая война и чьим реальным интересам она служит?
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