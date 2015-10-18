Странная война (18.10.15)

Круглый стол в студии «Рой-ТВ»: Максим Калашников, Игорь Стрелков, Эль Мюрид, Алексей Сороковой.



- Какие выгоды война в Сирии дает РФ с точки зрения экономических, военных и геополитических задач? Или невыгоды?

- Облегчит ли эта война положение неоккупированных частей Новороссии: Крыма, ДНР, ЛНР и ПМР (Приднестровья)?

- Может ли сирийская затея принести РФ мировое лидерство и европейскую гегемонию?

- Кому на самом деле нужна новая война и чьим реальным интересам она служит?