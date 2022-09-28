Тесла шоу с лазерным шоу - состав 4

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Ремикс рожденный в симбиозе иммерсивных идей Новое Тесла шоу!
Что в него входит:
1. Лазерное шоу - мощный лазер, рисует различные рисунки. Всё это сопровождается дымом, в котором лазерная анимация выглядит ещё ярче и интереснее.
2. Полностью световой костюм исполнительницы шоу, реагирующий на музыку в более 15-ти различных режимах.
3. Взаимодействие с маленькой катушкой для микро экспериментов.
4. Большая катушка Тесла. Ведущий управляет молнией, различными предметами и руками, украшает ее.
5. Световой стол с разными режимами добавляет красочности шоу.
6. Беспроводное зажжение различных световых предметов.
7. Тесла-интерактив "Угадай мелодию" - чистый электрический звук воспроизводит знакомые мотивы, которые зрители будут угадывать.
8. И, наконец, интерактив с гостями! Желающие сами могут попробовать поуправлять молнией)
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