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Тесла шоу с лазерным шоу - состав 4
Event Legenda
Event Legenda
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44 views • September 28, 2022

Ремикс рожденный в симбиозе иммерсивных идей Новое Тесла шоу!


Что в него входит:


1. Лазерное шоу - мощный лазер, рисует различные рисунки. Всё это сопровождается дымом, в котором лазерная анимация выглядит ещё ярче и интереснее.

2. Полностью световой костюм исполнительницы шоу, реагирующий на музыку в более 15-ти различных режимах.

3. Взаимодействие с маленькой катушкой для микро экспериментов.

4. Большая катушка Тесла. Ведущий управляет молнией, различными предметами и руками, украшает ее.

5. Световой стол с разными режимами добавляет красочности шоу.

6. Беспроводное зажжение различных световых предметов.

7. Тесла-интерактив "Угадай мелодию" - чистый электрический звук воспроизводит знакомые мотивы, которые зрители будут угадывать.

8. И, наконец, интерактив с гостями! Желающие сами могут попробовать поуправлять молнией)

----

Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10

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 Event-агентство ANNA LEGENDA

 www.annalegenda.ru


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